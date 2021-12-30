В ефірі подкасту Лекса Фрідмана ведучий запитав Маска, коли, на його думку, SpaceX висадить людей на Червону планету. Після 20-секундної паузи глава аерокосмічної компанії відповів дуже лаконічно.

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У найкращому разі приблизно через п'ять років, у гіршому – через 10 років.

Від чого залежить політ людей на Марс

Маск назвав серед визначальних чинників "проєктування корабля", додавши, що "Starship – найскладніша і найбільш просунута ракета з будь-коли створених".

Він також наголосив на необхідності мінімізації витрат.

Нині ніхто не може полетіти на Марс й за один трильйон доларів. Жодна сума грошей не може дістати вам квиток на Марс,

– повідомив Маск Фрідману.

До цього Ілон Маск називав різні дати висадки людей на Марс.

У лютому він сказав в інтерв'ю для у кімнаті Clubhouse, що пройде "п'ять з половиною років", перш ніж місія SpaceX Starship з екіпажем зможе приземлитися на Червоній планеті.

А в березні Маск написав у твітері, що його компанія здійснить посадку корабля Starship на Марс задовго до 2030 року.

Цікаво! Варто зазначити, що думка експертів відрізняється від прогнозу Ілона Маска. Вони вважають, що це може забрати набагато більше часу.

Глава SpaceX планує надалі побудувати 1000 кораблів Starship та запускати по три на день, щоб відправити мільйон людей на Червону планету для її колонізації.