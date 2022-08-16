Сторінки роботів стали причиною тривалої суперечки між покупцем і продавцем. Нагадаємо, Twitter з року в рік подавав звіти, в яких кількість облікових записів, які ведуться роботами й розповсюджують спам, визначалася на рівні всього 5 відсотків від загальної. Маск не повірив цим даним і попросив нового аналізу. В компанії відмовили, оскільки методи, що їх пропонує Маск, вимагають розкриття конфіденційних даних третім особам.

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Тепер в рамках розгляду справи про відмову Маска купувати Twitter та його зустрічних позовів суд зобов'язав соціальну мережу передати файли від колишнього генерального менеджера зі спам-акаунтів Кейвона Бейкпура. За рішенням суду штату Делавер компанії слід зібрати, вивчити та надати документи Бейкпура, щоб Маск міг ознайомитись із ними. Таким чином, мільярдер частково досяг свого. Частково – оскільки він просив документи ще від як мінімум 22 працівників різних рівнів.

Про повну перемогу говорити зарано. Поки невідомо, які кроки зроблять у Twitter і скільки часу це займе. Сам Бейкпур покинув компанію ще навесні, коли Параг Агравал звільнив його разом із кількома іншими керівниками. Судячи з документів, він був одним із керівників, які займалися визначенням кількості спам-акаунтів.

Нагадаємо, раніше Twitter подав позов проти Маска, оскільки той в односторонньому порядку відмовився купувати соціальну мережу. У керівництві сподіваються, що суд зможе змусити Маска передумати. Сам же мільярдер заявив, що готовий повернутися до угоди на колишніх умовах, проте компанії потрібно вибрати 100 облікових записів і пояснити, чому їх можна вважати справжніми, а не джерелами спаму.