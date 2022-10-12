Пампена стверджує, що недавнє рішення Маска все-таки купити Twitter за спочатку заявленою ціною в 44 мільярди доларів, є фактично визнанням того, він "весь цей час блефував" про відмову від угоди. Така поведінка не минула без наслідків.

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Що відомо

У позові йдеться про те, що, звинувачуючи Twitter у переповненні ботами та інших проблемах, Маск маніпулював цінами на акції компанії. Він почав робити заяви, писати твіти й брати участь у діях, спрямованих на те, щоб викликати сумніви в угоді.

У такий спосіб мільярдер нібито намагався створити важелі, які сподівався використати для відмови від купівлі або ж істотного зниження ціни акцій – не менш як на 25 відсотків, що дорівнює 11 мільярдам доларів.

Поведінка Маска була шахрайською і незаконною,

– впевнений Джузеппе Пампена.

Нагадаємо, на початку жовтня ЗМІ наповнилися заголовками про те, що Ілон Маск знову хоче купити Twitter за ту ж суму, яка обговорювалася з самого початку – 44 мільярди доларів. Компанія отримала відповідного листа він юристів мільярдера. Ціна акцій негайно зросла спочатку на 18 відсотків, а потім і на 22,4 відсотка.

Маск очікував, що Twitter одразу відкличе свій судовий позов, засідання з якого призначене на 17 жовтня в штаті Делавер. Однак, як пізніше повідомили ЗМІ, цитуючи підприємця, "вони наполягають на продовженні цього позову, необачно ставлячи угоду під загрозу і ставлячи під загрозу інтереси своїх акціонерів".

Імовірно, судове засідання перенесуть або ж узагалі скасують, якщо сторони все ж врегулюють конфлікт.