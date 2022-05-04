Ілон Маск намагається зменшити частку власних грошей, які повинен віддати за Twitter

Судячи з останніх повідомлень західних ЗМІ, Ілон Маск хоче розділити тягар купівлі однієї з найбільших у світі соцмереж. Він шукає партнерів, які погодяться частково фінансувати угоду.

Ілон Маск повинен був сплатити до 21 мільярда доларів власних коштів при купівлі активів Twitter, заради чого продав акцій Tesla на суму 8,5 мільярда доларів. Інші кошти планувалося залучити за допомогою кредиту. Тепер повідомляють, що мільярдер прагне зменшити частку власних коштів у фінансуванні угоди, залучаючи партнерів із боку та агітуючи існуючих акціонерів Twitter.

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Що відомо

Маск і раніше заявляв, що хотів би зберегти якнайбільше діючих акціонерів Twitter — за американськими законами, їхня кількість після приватизації компанії може досягати двох тисяч.

Як повідомляє Reuters, мільярдер шукає серед акціонерів Twitter охочих вкластися у майбутній викуп акцій.

Переговори, наприклад, ведуться із засновником та членом ради директорів Джеком Дорсі, а також великими інституційними інвесторами на кшталт Fidelity.

Щоб зменшити особистий фінансовий тягар, Ілон Маск намагається знайти великих інвесторів, які готові допомогти йому з покупкою Twitter в обмін на привілейовані акції цієї компанії.

Такі цінні папери дозволяють власникам отримувати дивіденди фіксованого розміру, як облігації, та заодно їх ринкова вартість змінюється разом зі зростанням чи падінням капіталізації підприємства.

Apollo Global Management та Ares Management Corp є двома кандидатами на залучення до фінансування угоди, але ними список не обмежується.

Компаньйонами Маска можуть виступити й хедж-фонди, і приватні інвестори.

Під гарантії Twitter Ілону Маску вдалося залучити в банках не більше 13 мільярдів, ще 12,5 мільярда доларів йому забезпечили позики під заставу акцій Tesla, що належать йому, але формувати нові борги для покупки Twitter мільярдер не готовий, пояснює джерело.

Нагадаємо, Ілон Маск спочатку купив трохи більше дев'яти відсотків акцій Twitter, але згодом сказав, що його бачення майбутнього соцмережі неможливе, поки він не стане одноосібним її власником. Тому він почав переговори про продаж компанії за завищеною ціною. Рада директорів та акціонери погодилися з його пропозицією.

Чого Маск хоче для Twitter

Тепер мільярдер заявляє, що хоче значно розширити аудиторію Twitter: платформою, як він сподівається, має користуватися більша частина Америки. На його думку, зараз соцмережа є "нішевим" продуктом, і він хотів би зробити так, щоб у майбутньому користувалися якнайбільше людей.

Наразі це свого роду ніша. Я хочу, щоб набагато більший відсоток населення країни був на платформі та брав участь у діалозі,

– сказав Маск, відповідаючи на питання журналістів на червоній килимовій доріжці перед заходом Net Gala у Нью-Йорку.

За даними останнього фінансового звіту Twitter, зараз щодня платформу використовують близько 40 мільйонів американців.