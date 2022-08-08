Цей випадок став настільки резонансним, що й досі час від часу виринає в світовому інфопросторі – в новинах, мемах та обговореннях. Зрозуміло, що під час запису подкасту, Маск та Роган курили не звичайні сигарети, а марихуану.

Цікаво Ілон Маск заявив, що Tesla не зможе випустити Cybertrack з обіцяними характеристиками та ціною

Якими були наслідки

Оскільки космічна компанія SpaceX, яку заснував і очолює Ілон Маск, отримує державні замовлення, а марихуана все ще є незаконною у федеральному масштабі, випадок привернув увагу суспільства й врешті решт держави. Однак, за словами мільярдера, перші претензії виникли зовсім не з боку влади – конкуренти начебто змусили регуляторні органи взятися за ймовірну наркозалежність глави компанії.

Після цього мені довелося пройти випадкові тести на наркотики й таке інше, щоб довести, що я не наркозалежний. [...] Конкуренти SpaceX сказали: "Чому ви нічого не робите? Подивіться, як він нахабно курить траву в подкасті Джо Рогана",

— сказав Маск одному з ведучих подкасту.

Разом з тим він додає, що пройти тести змусили не лише його, а й всю компанію SpaceX. Річ у тім, що як отримувач грантів від уряду США SpaceX "юридично зобов’язана підтримувати робоче місце без наркотиків".

Маск не вказав, яке агентство чи агентства проводили вибіркове тестування, але ймовірно це був Департамент охорони здоров’я з питань зловживання психоактивними речовинами та психічного здоров’я (SAMHSA), який забезпечує виконання відповідного закону.