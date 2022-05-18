Купівля Ілоном Маском соціальної мережі Twitter стає все цікавішою. Спочатку мільярдер засумнівався, що фейкових облікових записів лише 5 відсотків, а пізніше сказав, що ця кількість сягає від 20 до 90 відсотків. З огляду на це він хоче перевірок та нових умов.

Раніше Ілон Маск призупинив угоду про придбання Twitter за 44 мільярди: що відбувається

Купити чи не купити

На тлі цих заяв підприємець розглядає можливість домовитися про нові умови угоди з придбання. Як пишуть ЗМІ, Маск начебто сказав, що "не можна виключати ймовірності" досягнення життєздатної угоди на більш вигідних для нього умовах.

Сьогодні, 17 травня, Маск написав у твітері, що він не може рухатися далі в угоді про поглинання, поки генеральний директор Параг Агравал не надасть "доказ" правильності оцінки кількості ботів, яка показує результат менше 5 відсотків.

Тепер, за даними джерела, майбутній власник соцмережі, чи тепер точніше буде казати "ймовірний", хоче провести відповідний аудит. Однак, судячи з усього, з процедурою є проблеми.

CEO написав великий тред, у якому поговорив про спам та боротьбу з ним і повідомив, що навряд чи зовнішній аудит узагалі може бути проведений.

На жаль, ми не вважаємо, що ця конкретна оцінка може бути виконана ззовні, враховуючи гостру потребу використання як загальнодоступної, так і приватної інформації (якою ми не можемо ділитися). Ззовні навіть неможливо дізнатися, які облікові записи враховуються як щодня активні,

– каже він.

Агравал також розповів, що Twitter активно бореться зі спамерами, щодня блокуючи понад пів мільйона облікових записів. Він повторив, що компанія проводить підрахунок таких облікових записів вже багато років, і завжди показник становив менше 5 відсотків.

Маск же своєю чергою пише, що генеральний директор Twitter публічно відмовився надати докази таких показників, через що угода не може просуватися до завершення.

"20 відсотків фейкових/спам-акаунтів, що в 4 рази більше, ніж стверджує Twitter, може бути ще вище. Моя пропозиція була заснована на тому, що дані SEC Twitter були точними. Вчора генеральний директор Twitter публічно відмовився надати докази про менше 5 відсотків. Ця угода не може зрушити з мертвої точки, поки він цього не зробить."

Поки неясно, чим закінчиться історія, але є ймовірність, що все це дозволить Маску купити Twitter істотно дешевше початкових 44 мільярдів доларів. Можливо, з самого початку у підприємця була саме така тактика, адже, як ми писали раніше, у звітах для SEC компанія сама зізнавалась, що оцінка може бути неточною. І оскільки про це вона говорила ще як мінімум з 2013 року, Ілон Маск просто не міг не побачити цього у звітах заздалегідь.