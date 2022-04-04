Ілон Маск купив значну частку акцій Twitter: що за цим стоїть і чому це важливо
Джерело:CNBC
Ілон Маск придбав акції Twitter і тепер він найбільший зовнішній акціонер соцмережі. Угода викликає деякі питання, адже тиждень тому мільярдер критикував компанію за недотримання принципів демократії.
25 березня Маск опублікував твіт, у якому запропонував взяти участь у голосуванні. На питання "чи дотримується Twitter принципів демократії та свободи слова" більшість користувачів відповіли "ні". Тоді з'явилося інше запитання: чи потрібна світові нова соцмережа?
Цікаво Ілон Маск задумався над створенням власної соцмережі: навіщо вона йому
Ілон Маск купує Twitter?
Разом із публікацією опитування Маск в окремому твіті попросив голосувати уважно, адже "наслідки будуть важливими".
У коментарях до опитування користувачі почали масово пропонувати Маску просто купити твітер, а не створювати ще одну соцмережу з нуля, якій доведеться довго набирати нових користувачів. Він не відповідав на ці пропозиції, однак, судячи з усього, прочитав і добре над ними подумав.
- Тепер американський канал CNBC пише про те, що Маск купив цілих 73 486 938 акцій Twitter, що становить 9,2 відсотка усіх акцій компанії.
- За це він віддав 2,89 мільярда доларів, судячи з ціни закриття торгів Twitter у п’ятницю.
- Це спровокувало різке зростання ціни акцій – вона піднялась аж на 25 відсотків і тепер становить 49,40 за штуку.
Якщо цей пакет акцій дає право Маску якось впливати на діяльність компанії, то він цілком може спробувати щось змінити у ній. Не зовсім, щоправда, зрозумію, що саме йому не подобається у твітері, адже ця соцмережа дає значно більше свободи – у тому числі й свободи слова – ніж Facebook чи Instagram.
Детальніші плани мільярдера поки невідомі. Коментарів на цю тему в його обліковому записі наразі немає.
А ми з нетерпінням очікуємо на реакцію глави Роскосмосу Дмитра Рогозіна, відомого своїми епатажними заявами та спробами підколоти Ілона Маска. Останнім на сьогодні випадком є його відповідь на запитання Маска про необідність нової соцмережі. Тоді політик-рашист запропонував три назви для ймовірного сервісу.