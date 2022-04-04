Ілон Маск купив значну частку акцій Twitter: що за цим стоїть і чому це важливо

Ілон Маск придбав акції Twitter і тепер він найбільший зовнішній акціонер соцмережі. Угода викликає деякі питання, адже тиждень тому мільярдер критикував компанію за недотримання принципів демократії.

25 березня Маск опублікував твіт, у якому запропонував взяти участь у голосуванні. На питання "чи дотримується Twitter принципів демократії та свободи слова" більшість користувачів відповіли "ні". Тоді з'явилося інше запитання: чи потрібна світові нова соцмережа?

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Ілон Маск купує Twitter?

Разом із публікацією опитування Маск в окремому твіті попросив голосувати уважно, адже "наслідки будуть важливими".

У коментарях до опитування користувачі почали масово пропонувати Маску просто купити твітер, а не створювати ще одну соцмережу з нуля, якій доведеться довго набирати нових користувачів. Він не відповідав на ці пропозиції, однак, судячи з усього, прочитав і добре над ними подумав.

Тепер американський канал CNBC пише про те, що Маск купив цілих 73 486 938 акцій Twitter, що становить 9,2 відсотка усіх акцій компанії.

За це він віддав 2,89 мільярда доларів, судячи з ціни закриття торгів Twitter у п’ятницю.

Це спровокувало різке зростання ціни акцій – вона піднялась аж на 25 відсотків і тепер становить 49,40 за штуку.

Якщо цей пакет акцій дає право Маску якось впливати на діяльність компанії, то він цілком може спробувати щось змінити у ній. Не зовсім, щоправда, зрозумію, що саме йому не подобається у твітері, адже ця соцмережа дає значно більше свободи – у тому числі й свободи слова – ніж Facebook чи Instagram.

Детальніші плани мільярдера поки невідомі. Коментарів на цю тему в його обліковому записі наразі немає.

А ми з нетерпінням очікуємо на реакцію глави Роскосмосу Дмитра Рогозіна, відомого своїми епатажними заявами та спробами підколоти Ілона Маска. Останнім на сьогодні випадком є його відповідь на запитання Маска про необідність нової соцмережі. Тоді політик-рашист запропонував три назви для ймовірного сервісу.