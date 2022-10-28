Мільярдер 27 жовтня опублікував на своїй сторінці уже у своїй соцмережі лист для рекламодавців, у якому підтвердив, що остаточно купив Twitter. У ньому ж бізнесмен пояснив, що хоче мати цифрову платформу для обговорення широкого спектру думок.

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"Twitter залишиться гостинним для всіх"

Ілон Маск заявив, що придбав соцмережу для того, аби у здоровій манері обговорювати різні думки і зазначив, що це важливо для майбутньої цивілізації.

Причина, з якої я купую Twitter, полягає в тому, що для майбутньої цивілізації важливо мати спільну цифрову платформу, на якій можна обговорювати широкий спектр думок у здоровій манері, не вдаючись до жорстокості,

– заявив Маск.

Свою позицію мільярдер аргументував тим, що, на його думку, традиційні ЗМІ в гонитві за прибутками "підігрівають" полярні крайнощі й розкол суспільства, не даючи можливості для діалогу.

Крім того, Ілон Маск заявив, що відтепер у соцмережі не можна буде публікувати будь-що без подальших наслідків. Водночас за словами бізнесмена, Twitter залишиться гостинним для всіх.

У коментарях оцінки позиції Маска цілком різні – одні звинувачують його у спробах придушення свободи слова, інші ж навпаки, захоплюються ідеєю бізнесмена.

Зверніть увагу! Це ще не всі можливі зміни у соціальній мережі, адже за даними видання The Washington Post, Маск хоче провести масштабні скорочення штату Twitter. Мовиться про звільнення 75% співробітників компанії.

Ілон Маск та епопея з купівлею Twitter

Приблизно пів року тому Ілон Маск заявив що хоче купити Twitter. Та через деякий час мільярдер заявив, що передумав купувати соціальну мережу.

Однак у жовтні Ілон знову сказав, що планує здійснити покупку. Він запропонував компанії ціну 54,20 долара за акцію, тобто 44 мільярди доларів загалом. Після цього мільярдер вирішив вкотре "подразнити" соцмережу. Він опублікував заклик придбати його нові парфуми, щоб він міг купити Twitter.

Удень 27 жовтня Маск повідомив про купівлю соцмережі й опублікував інтригуюче відео. На ньому видно, як Маск заносить у штаб-квартиру у Сан-Франциско умивальник. Водночас в описі свого аккаунту в Twitter написав "Шеф Твіт".