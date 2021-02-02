Після запуску більше десятка місій Starlink протягом останніх двох років компанія SpaceX і її генеральний директор Ілон Маск тепер контролюють чверть усіх активних супутників, що обертаються навколо Землі. Компанія готується до запуску ще 60 супутників Starlink.

Джерело: Independent

Як свідчать дані супутникового трекера Celestrak, 946 супутників Starlink, які зараз знаходяться на орбіті, складають 27,3 відсотка від усіх активних космічних апаратів станом на 1 лютого 2021.

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Статистика запусків

Цього тижня, якщо дозволить погода, компанія запустить на орбіту ще 60 супутників Starlink. У результаті загальна кількість космічних апаратів SpaceX Starlink на орбіті перевищить 1000.



Активні супутники на орбіті Землі: червоним позначено Starlink / Скріншот з сайту Independent​

Місія здійснюється в рамках плану SpaceX по створенню глобального широкосмугового інтернет-сервісу, для котрого запустять до 40 000 супутників. Запуск попередньої партії супутників відбувся 20 січня.

При нинішніх темпах запусків супутники SpaceX у наступному році складуть близько половини від всіх активних космічних апаратів на орбіті. При цьому фізик і колишній астроном Аластер Айзекс зазначив, що на SpaceX зараз припадає більше однієї п'ятої всіх запусків ракет у світі.

Тим часом астрономи скаржаться на супутники Ілона Маска. Зокрема, вони показали, наскільки сильно об'єкти Starlink заважають їм працювати. Справа у надмірній яскравості – вони заважають спостереженням за небом не лише з Землі, а й з космосу, оскільки знаходяться на більшій відстані, ніж, наприклад, апарат "Hubble", у поле зору якого потрапляють супутники.