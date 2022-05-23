Минулої середи, 18 травня, у твітері Маска з'явилося повідомлення, в якому він анонсував різке загострення "політичних атак" на нього в найближчі місяці. Судячи з усього, він очікує бурхливої реакції від американських демократів, яких нещодавно розкритикував.

Цікаво Ілон Маск став республіканцем і втратив 12 мільярдів за добу

Що таке воук-вірус

Термін "воук-вірус" походить від руху Woke (Пробудження), який своєю чергою означає своєрідний заклик до боротьби за соціальну, расову, статеву справедливість, різноманітні ліберальні процеси, фемінізм, ЛГБТ-активізм та інше.

Спочатку рух був сконцентрований серед афроамериканців, як прагнення до відстоювання рівних прав. Однак пізніше почав поширюватися й охоплювати нові ідеї, пов'язані з політикою ідентичності та соціальною справедливістю.

З'явившись ще у 1930-х роках рух не мав спочатку якоїсь великої популярності, однак отримав сплеск популярносты убивства Джорджа Флойда у 2020 році.

Пізніше американські консерватори почали застосовувати термін у зневажливому значенні , як образу на адресу прогресивної частини суспільства, насмішку над "відвертим лібералізмом".

, як образу на адресу прогресивної частини суспільства, насмішку над "відвертим лібералізмом". До слова "woke" додали ще одне – "вірус", позначаючи цим новим сукупним терміном надмірну й деструктивну, на їхню думку , увагу до процесу боротьби за права.

, увагу до процесу боротьби за права. Як кажуть американські журналісти, сьогодні в розумінні консервативної партії "woke" є двоюрідним братом культури скасування (cancel culture) й політкоректності.

Ілон Маск проти воук-вірусу

У квітні Ілон Маск прокоментував відтік підписників сервісу Netflix в першому кварталі 2022 року, заявивши, що воук-вірус, який вразив Netflix, призвів до того, що більшу частину контенту стало просто неможливо дивитися. Взагалі за останні кілька місяців мільярдер неодноразово згадував воук-вірус. Наприклад, він називав Єльський університет "епіцентром" його поширення, який "намагається знищити цивілізацію".

Один із користувачів Twitter поцікавився у Маска, навіщо він зв'язується з політикою, вплутуючи себе у суперечки:

"Просто цікаво… Яка ваша мотивація стати політично активним? Навіщо робити з себе мішень? Ви намагаєтеся доставити людство на Марс і попередити громадськість про небезпеку штучного інтелекту. Навіщо саботувати ці цілі, вплутуючись в політичні суперечки? Чи варте воно того?"

Якщо його не зупинити, воук-вірус знищить цивілізацію, і людство ніколи не досягне Марса,

– відповів глава Tesla.

Що конкретно мав на увазі Маск під заявою про збільшення політичної активності, неясно. Чи буде він балотуватися на якусь державну посаду, чи просто обмежиться заявами на тему та спробами впливу на політиків та їхні рішення, не уточнюється.

Раніше підприємець назвав Демократичну партію США "партією поділу і ненависті". З нею в Маска останнім часом не складаються стосунки, тоді як з адміністрацією Трампа і з самим колишнім президентом жодних непорозумінь не виникало. Тепер Ілон називає себе республіканцем і збирається голосувати на цю партію на наступних виборах.

Нарешті, Business Insider звертає увагу, що заяви Маска з'явилися майже одразу після скандальної статті цього ж видання, в якій стверджувалось, що його компанія SpaceX заплатила стюардесі 250 000 доларів за врегулювання позову про сексуальні домагання проти мільярдера. Розслідування на основі документів начебто свідчить, що Маск у 2018 році показав працівниці, залученій на контрактній основі до супроводу літака, статеві органи, а пізніше "потер ногу без згоди та запропонував купити їй коня в обмін на еротичний масаж".

Рогозін уже тут

Чи сумнівалися ми, що потішний рашист захоче вставити свої п'ять копійок? Звісно ж, ні. Глава російського космічного агентства Дмитро Рогозін прокоментував новини про політичну кар'єру Ілона Маска, а заодно образив Джо Байдена.

Казка закінчилася. Переселення на Марс відкладено. Секта Свідків Ілонова здає в касі квитки. Зустріч з марсіанами скасована. Все передбачувано і просто: підзаробивши на війні та космічних чудесах, яких не сталося, Маск йде у владу. Тремтить у Білому домі Старий Трухлявий Джо-пень. Хвилюється Твіттер. Тріпоче Стюардеса-недоторка. Маски скинуті, панове!

– написав Рогозін.

Варто зазначити, що він же ще у квітні, коли стало відомо про намір Ілона Маска купити Twitter, розкритикував підприємця, заявивши, що той зовсім не збирається колонізувати Марс, а його головна мета – збагачення і безмежна влада.