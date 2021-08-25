Приватний космодром Starbase розташовується прямо на шосе №4, який веде до популярного у місцевих жителів пляжу Бока-Чика. Саме цією дорогою мешканці навколишніх міст добираються до узбережжя Мексиканської затоки. Та з появою в окрузі Камерон SpaceX добирання до пляжу стало обмеженим через регулярні перекриття шосе №4. Ілон Маск хоче оригінально виправити ці незручності, побудувавши підводний тунель.
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Бока-Чика та околиці: червоним виділено пролив, під яким планується побудувати тунель / Скриншот з Google Maps
Що відомо про тунель під протокою Brazos-Santiago
Судноплавна протока розділяє острови Бразос та Саут-Падре. Саме на острові Бразос розташований найпівденніший пляж США Бока-Чика, де люблять відпочивати місцеві жителі.
Шосе №4 чим далі, тим частіше перекривається через запуски, різноманітні випробовування та доставляння великогабаритних вантажів до космічного центру SpaceX.
The Boring Company
Повідомляється, що Ілона Маск знайшов оригінальне розв'язання проблеми. У зв'язку з цим представники його компанії The Boring Company, яка спеціалізується на будівництві тунелів, мають зустрітися з представниками влади округа Камерон. Ймовірно, вони мають обговорити можливості риття такого тунелю під судноплавною протокою.
Якщо проєкт отримає дозвіл, то шосе №4 можна буде закривати регулярно, адже в людей з'явиться альтернативна дорога до пляжу. Наприклад, зараз SpaceX заборонено перекривати дорогу у вихідні дні.
Також це дозволить швидше потрапляти до Бока-Чика працівникам, які живуть на протилежній стороні протоки: на острові Саут-Падре та у місті Порт-Ізабел.
Проєкт може мати труднощі із фінансуванням, адже округ Камерон просто може не мати грошей на тунель. Але залишається варіант побудови підводної дороги коштом компанії SpaceX.