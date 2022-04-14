Генеральний директор Tesla Ілон Маск уже зробив пропозицію правлінню компанії – як пише джерело, "найкращу й останню". Він пропонує 54,20 доларів за акцію готівкою. Реальна ціна дещо нижча.

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Маск – повелитель твітера

У листі, який Маск надіслав голові ради директорів Брету Тейлору, йдеться, що Twitter має стати приватним, щоб внести ті зміни, яких він потребує.

Я інвестував у Twitter, оскільки вірю в його потенціал стати платформою для свободи слова по всьому світу, і я вважаю, що свобода слова є суспільним імперативом для функціонуючої демократії,

– пише Маск.

Twitter опублікував пресреліз, що підтверджує пропозицію Маска. У ньому говориться: "Рада директорів Twitter ретельно розгляне пропозицію, щоб визначити курс дій, який, на її думку, відповідає інтересам компанії та всіх акціонерів".

Статки підприємця сьогодні становлять близько 260 мільярдів доларів. Ринкова оцінка Twitter становить близько 37 мільярдів доларів. Але пропозиція Маска щодо Twitter сягає суми приблизно в 43 мільярди доларів, що на 6 мільярдів більше.

Моя пропозиція – найкраща та остаточна, і якщо вона не буде прийнята, мені доведеться переглянути свою позицію як акціонера. Твіттер має надзвичайний потенціал. Я відкрию його,

– підсумовує Маск у своєму листі.

Як реагують акції