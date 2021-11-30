Коли Tesla вивела на ринок оновлений седан Model S, покупці виявили, що штурвал, який замінив рульове колесо, сусідить з електропідсилювачем. Маневрувати на малих швидкостях з новим органом управління виявилося незручно, але на питання про появу підсилювача з прогресивною характеристикою Ілон Маск відповів, що його реалізація займе багато часу.

До теми Люди чекають: попередні замовлення Cybertruck сягають фантастичних 80 мільярдів доларів

Напередодні глава Tesla у звичному форматі зі сторінок Twitter заявив, що Cybertruck "навмисно буде напханий новітніми технологіями". Буквально кажучи:

Cybertruck побуває в постапокаліптичному майбутньому і принесе його технології у наш час.

Непрямо він підтвердив, що серійна версія пікапа отримає штурвал замість керма, але в ідеалі керування колесами здійснюватиметься "проводами", без безпосереднього механічного зв'язку.

Треба сказати, що серед автовиробників вже є ті, хто зважився реалізувати подібну схему – марка Infiniti, що належить Nissan, ще у 2014 році забезпечила такою системою свої седани Q50, хоча і передбачила аварійний режим із замиканням механічної муфти, яка не залишить машину некерованою у випадку небезпеки.

Електромобіль Toyota bZ4X, який піде у серію наступного року, теж керуватиме передніми колесами без механічного зв'язку зі штурвалом. Якщо врахувати, що випуск Tesla Cybertruck раніше кінця 2022 року не почнеться, Tesla має достатньо часу, щоб реалізувати аналогічний принцип управління.

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У липні Ілон Маск заявив інвесторам, що відтепер з'являтиметься на квартальних звітних заходах лише у тих випадках, коли потрібно буде зробити важливі заяви. Свою появу на січневому заході він передбачив обіцянкою розповісти про стан справ з постачанням компонентів у галузі та планах компанії з випуску нових моделей електромобілів.

Цікавий факт! Кількість охочих придбати найбільш незвичайну модель Tesla продовжує зростати. З травня кількість попередніх замовлень зросла з 1 мільйона до 1,2 мільйона. Якщо всі замовники дійсно куплять Cybertruck, коли він, нарешті, надійде у продаж, це принесе компанії щонайменше 80 мільярдів доларів.