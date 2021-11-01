Про це директор фонду заявив у інтерв’ю CNN 26 жовтня. Тоді він сказав, що мільярдерам таким, як Ілон Маск і Джефф Безос, варто підтримати організацію хоча б одноразово. У відповідь Маск заявив, що готовий продати частину своїх акцій Tesla, якщо ВПП привселюдно розповість, як це допоможе врятувати людство з голоду.

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Прохання про допомогу та відповідь мільярдера

У своєму твітері Девід Біслі опублікував повідомлення наступного змісту:

Цього року 42 мільйони людей перебувають на межі голоду. Безпрецедентна глобальна криза, викликана Covid. Голод, дестабілізація націй та масова міграція – ось що станеться, якщо ми не відреагуємо. @elonmusk, ви тільки вчора заробили 6 мільярдів доларів – рівно стільки потрібно, щоб запобігти катастрофі! Будь ласка, допоможіть!

Дещо згодом директор ВПП уточнив, що 6 мільярдів доларів не розв'яжуть проблему голоду у світі, але вони точно допоможуть покращити ситуацію з геополітичною нестабільністю, масовими міграціями та дозволять врятувати життя 42 мільйони людей.

Повний текст публікації Ілона Маска:

Якщо ВПП зможе точно описати у цій гілці Twitter, як 6 мільярдів доларів розв'яжуть проблему голоду у світі, я продам акції Tesla прямо зараз і зроблю це. Але це має бути докладний звіт із відкритим вихідним кодом, щоб громадськість точно бачила, як витрачаються гроші.