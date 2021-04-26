Ілон Маск дебютує як телеведучий: хто стане його зірковою гостею

Ілон Маск дебютує у ролі телеведучого розважального шоу Saturday Night Live. Зірковою гостею мільярдера стане Майлі Сайрус.
Випуск шоу з Маском покажуть на каналі NBC вже 8 травня.
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Раніше мільярдер вже пробував себе у ролі актора. Зокрема, він знявся у фільмі "Залізна людина 2", а також серіалі "Теорія Великого Вибуху".
Наразі жодної інформації про випуск Saturday Night Live з Маском та Сайрус не оприлюднювали. В офіційному акаунті шоу лише привертають увагу фоловерів яскравим анонсом.
Що відомо про Saturday Night Live
- Saturday Night Live є одним з найвідоміших музично-розважальних шоу на телебаченні США.
- Програма стартувала ще у 1975 році.
- Її транслюють на телеканалі NBC.
- За свою історію програма отримала 54 премії "Еммі".