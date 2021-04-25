Випуск шоу з Маском покажуть на каналі NBC вже 8 травня.

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Раніше мільярдер вже пробував себе у ролі актора. Зокрема, він знявся у фільмі "Залізна людина 2", а також серіалі "Теорія Великого Вибуху".

Наразі жодної інформації про випуск Saturday Night Live з Маском та Сайрус не оприлюднювали. В офіційному акаунті шоу лише привертають увагу фоловерів яскравим анонсом.

Що відомо про Saturday Night Live