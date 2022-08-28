Про нову угоду оголосили на заході, організованому генеральним директором T-Mobile Майком Сівертом та Ілоном Маском. Завдяки налаштуванню "Покриття понад і поза межами" мобільні телефони зможуть підключатися до супутників забезпечуючи швидкість приблизно від 2 до 4 мегабіт на секунду у певній зоні покриття.

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Звісно, мова не йде про високошвидкісний інтернет. Цього з’єднання має бути достатньо, щоб користувачі могли надсилати текстові повідомлення, MMS, здійснювати голосові дзвінки та навіть використовувати месенджери, коли є чіткий вид на небо. Однак для останнього розробникам додатків для обміну повідомленнями потрібно буде співпрацювати з T-Mobile і Starlink, щоб їхні служби розпізнали супутникове з’єднання та працювали з ним.

Згідно з пресрелізом T-Mobile, послуга буде доступна на всій континентальній частині США, на Гаваях, у частинах Аляски, Пуерто-Ріко та в територіальних водах. Сервіс планують запустити в бета-версії до кінця наступного року спочатку в окремих регіонах, а потім поширять на всю іншу територію країни.

Таким чином мова зараз лише про одні США. В інших країнах, зокрема Україні, ця послуга буде недоступною, оскільки T-Mobile тут не представлений. Для запуску цієї опції відповідну угоду зі SpaceX повинен укласти один з місцевих операторів. Однак під час презентації керівники компаній сказали, що вони шукають партнерства з операторами мобільного зв’язку по всьому світу, які були б зацікавлені в аналогічних договорах.

Новий Starlink

За словами Маска, супутники Starlink другого покоління будуть запущені наступного року. Вони зможуть надавати описану послугу використовуючи частину спектра PCS середнього діапазону. Нові космічні апарати мають великі стільникові антени розміром від 5 до 6 метрів, щоб забезпечити нові типи з’єднання.

Tesla теж у грі

Ілон Маск також повідомив, що цю функцію прямого підключення до супутників буде використовувати й компанія Tesla у своїх автомобілях. Подробиць наразі немає. Главу компанії запитали про це у твітері й він відповів коротке "Так".