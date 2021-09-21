IKEA випустила компактну бездротову зарядку, яку можна вбудувати в меблі
Джерело:The Verge
Сучасні пристрої дедалі частіше отримують підтримку бездротового заряджання. Як і будь-яка інша, з часом ця технологія пошириться і на бюджетні моделі, увійшовши в життя ширшого кола користувачів.
Зазвичай компанія випускає меблі та різноманітні товари для дому. Проте іноді в її арсеналі з'являються дещо незвичніші товари. Новий пристрій для бездротової зарядки отримав стриманий дизайн, адже передбачає прихований монтаж.
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Що відомо
Sjömärke – таку назву отримала новинка – можна вбудувати в отвір у меблях, зафіксувати гвинтами або розташувати під столом на клейких кріпленнях. Працює вона з усіма девайсами, що підтримують протокол Qi.
Sjömärke – ґаджет для бездротового заряджання ваших пристроїв / Скриншоти з відео Ikea
Sjömärke працюватиме на дерев'яних та пластикових меблях товщиною мінімум 8 міліметрів і максимум 22 міліметри.
Максимальна потужність складає 5 Вт.
У комплекті постачання присутні:
- двометровий дріт,
- блок живлення,
- двосторонній скотч для фіксації,
- трафарет для точного розміщення.
Sjömärke – пристрій для бездротового заряджання від Ikea / Фото Ikea
Ціна
За Sjömärke попросять 39,99 долара США. Невідомо, чи буде пристрій продаватися офіційно в Україні.
Пристрій для бездротового заряджання: відео