Зазвичай компанія випускає меблі та різноманітні товари для дому. Проте іноді в її арсеналі з'являються дещо незвичніші товари. Новий пристрій для бездротової зарядки отримав стриманий дизайн, адже передбачає прихований монтаж.

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Що відомо

Sjömärke – таку назву отримала новинка – можна вбудувати в отвір у меблях, зафіксувати гвинтами або розташувати під столом на клейких кріпленнях. Працює вона з усіма девайсами, що підтримують протокол Qi.

Sjömärke – ґаджет для бездротового заряджання ваших пристроїв / Скриншоти з відео Ikea

Sjömärke працюватиме на дерев'яних та пластикових меблях товщиною мінімум 8 міліметрів і максимум 22 міліметри.

Максимальна потужність складає 5 Вт.

У комплекті постачання присутні:

двометровий дріт,

блок живлення,

двосторонній скотч для фіксації,

трафарет для точного розміщення.



Sjömärke – пристрій для бездротового заряджання від Ikea / Фото Ikea

Ціна

За Sjömärke попросять 39,99 долара США. Невідомо, чи буде пристрій продаватися офіційно в Україні.

Пристрій для бездротового заряджання: відео