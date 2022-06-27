IKEA випустила додаток для віртуальних перестановок: видалити меблі тепер можна в AR

Одна з найвідоміших у світі меблевих компаній запустила додаток для смартфона, який дозволить оцінити майбутні зміни в інтер'єрі ще до їх запровадження. Потрібна лише камера.

Раніше, у 2013 році, компанія випустила програму, яка дозоляла за допомогою камери смартфона і доповненої реальності побачити, як будуть виглядати різні меблі у вашій кімнаті. Новий додаток Kreativ дозволяє видаляти вже наявні предмети інтер'єру і замінювати їх обраними з каталогу.

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Kreativ

IKEA Kreativ розроблено в Кремнієвій долині лабораторією Geomagical Labs, що належить самій компанії Ingka Group, яка володіє брендом. Інструмент з 22 червня доступний користувачам iOS і ноутбуків у США. Трохи пізніше з'явиться версія для Android у Північній півкулі. Клієнти інших країн отримають доступ в наступному році.

Основна ідея нового інструменту цифрового дизайну зі штучним інтелектом – допомогти покупцям візуалізувати потенційні покупки, розміщуючи товари в одному з 50 готових віртуальних залів або у власній оселі.

Система використовує машинне навчання, технологію обчислювальної фотографії, алгоритми стереозору і тривимірну графіку змішаної реальності.

Користувачеві потрібно включити Kreativ Scene Scanner у додатку IKEA та зробити серію фотографій, щоб створити ширококутну фотокопію простору з точним масштабом і перспективою. Завдяки алгоритмам штучного інтелекту, меблі з віртуальної кімнати можна видалити й замінити предметами з каталогу, таким чином спроєктувавши майбутній інтер'єр.

Розміщені меблі можна переміщати й повертати в просторі, як вам заманеться.

Створений макет можна зберегти в обліковому записі й поділитися з друзями та родиною, щоб зібрати оцінки.

Віртуальні кімнати зберігаються в хмарі, що забезпечує до них доступ звідусіль, де є інтернет. За підсумком віртуального проєктування відповідні товари можна додати в кошик і купити.

Чи запустять програму для українських користувачів, наразі невідомо. IKEA вийшла на український ринок у 2021 році. Перший магазин відкрили в Києві у торговому центрі Blockbuster Mall 1 лютого 2021 року. Цьому передували довгі роки переговорів, невдалого будівництва та пошуків нового місця.