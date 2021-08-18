IKEA продаватиме електрику за підпискою

IKEA, один з найбільших світових виробників меблів та товарів для дому, вирішила поповнити свій асортимент послуг. Тепер компанія продаватиме електроенергію за підпискою.

Звісно ж, це буде екологічно чиста енергія, яку вироблятимуть на сонячних або вітряних електростанціях. Сервіс назвали Strömma і спершу він запрацює у Швеції.

Цікаво Історія QWERTY та перший ноутбук з українською розкладкою

Не меблями єдиними

Початок роботи у Швеції заплановано на вересень 2021 року, тобто уже з наступного місяця.

До 2025 року аналогічні рішення на основі відновлюваних джерел енергії розроблять для інших країн.

У перспективі компанія збирається поширити послугу на всі території, де вона присутня.

Ймовірно, Україна теж входить до списку потенційних споживачів.

Працюватиме послуга за підпискою. Користувачу необхідно буде завантажити додаток і в ньому оформити підключення. Там же можна відстежувати статистику споживання.

Як заявляє компанія на своєму сайті, таким кроком вона хоче створити "найбільший рух за поновлювані джерела енергії разом з колегами, клієнтами і партнерами по всьому світу, щоб разом боротися зі зміною клімату". Зараз виробник продає сонячні панелі у 11 країнах.

Крім того, після деяких звинувачень в неекологічності (ІКЕА вирубує багато дерев для створення своїх меблів), компанія задумалась над виправленням ситуації. Оскільки вона поки що не може відмовитись від деревини, керівництво прийняло рішення створити в рамках своїх магазинів пункти прийому та відновлення старих меблів. Їх реставрують, надають нового вигляду і повторно продають. Такий підхід повинен зменшити як відходи, так і потребу в матеріалах для нових меблів.

Ціна підписки на послугу Strömma наразі невідома. В анонсі послуги ІКЕА називає її "недорогою".