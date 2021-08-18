Звісно ж, це буде екологічно чиста енергія, яку вироблятимуть на сонячних або вітряних електростанціях. Сервіс назвали Strömma і спершу він запрацює у Швеції.

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Не меблями єдиними

Початок роботи у Швеції заплановано на вересень 2021 року, тобто уже з наступного місяця.

До 2025 року аналогічні рішення на основі відновлюваних джерел енергії розроблять для інших країн.

У перспективі компанія збирається поширити послугу на всі території, де вона присутня.

Ймовірно, Україна теж входить до списку потенційних споживачів.

Працюватиме послуга за підпискою. Користувачу необхідно буде завантажити додаток і в ньому оформити підключення. Там же можна відстежувати статистику споживання.

Як заявляє компанія на своєму сайті, таким кроком вона хоче створити "найбільший рух за поновлювані джерела енергії разом з колегами, клієнтами і партнерами по всьому світу, щоб разом боротися зі зміною клімату". Зараз виробник продає сонячні панелі у 11 країнах.

Крім того, після деяких звинувачень в неекологічності (ІКЕА вирубує багато дерев для створення своїх меблів), компанія задумалась над виправленням ситуації. Оскільки вона поки що не може відмовитись від деревини, керівництво прийняло рішення створити в рамках своїх магазинів пункти прийому та відновлення старих меблів. Їх реставрують, надають нового вигляду і повторно продають. Такий підхід повинен зменшити як відходи, так і потребу в матеріалах для нових меблів.

Ціна підписки на послугу Strömma наразі невідома. В анонсі послуги ІКЕА називає її "недорогою".

Цікавий факт: перша серійна клавіатура з українською розкладкою була реалізована саме в ноутбуках ASUS. Тут ви зможете підібрати ідеальний пристрій для дому, роботи, творчості, навчання чи ігор.