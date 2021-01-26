Реальний світ буде плоским і безбарвним: ігровий пристрій від Valve зчитуватиме сигнали мозку

Гейб Ньюелл дав інтерв'ю новозеландському каналу 1 News, де розповів про розробників Valve, пов'язаних з нейрокомп'ютерним інтерфейсом. Компанія планує використовувати технологію у своїх майбутніх проєктах – певна річ, ігрових.

Джерело: 1 News

За словами глави Valve, команда працює над проєктом з відкритим вихідним кодом, який дозволить отримати технологію, що зчитує мозкові сигнали з високою роздільною здатністю.

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Як виглядатимуть ігрові пристрої майбутнього

Гейб Ньюелл зазначає, що розробники відеоігор обов'язково будуть використовувати одну з таких модифікованих VR-гарнітур в майбутньому, тому що вона надає дуже багато корисних даних.

Тобто, розробники зможуть використовувати дані про мозкову активність для поліпшення ігрового досвіду. Якщо геймер, наприклад, занудьгує – можна підвищити складність. Ньюелл вважає, що пристрої з таким інтерфейсом можуть надати куди більш цікавий досвід, ніж, як він сам висловився, "м'ясна периферія".



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Візуальний досвід, який ми зможемо створити, буде куди кращим, ніж сама реальність, яка перестане бути метрикою для передачі якості візуальної точності. Реальний світ буде здаватися плоским, безбарвним і розпливчастим у порівнянні з тим, що можна створити у мозку людей,

– заявив Ньюелл.

Коли такі пристрої з'являться на споживчому ринку – поки невідомо. Однак Ньюелл вважає, що одним з перших додатків для подібних гаджетів буде покращений сон. Тобто, людина сама зможе вибирати, скільки йому потрібно сну - і яка тривалість повинна бути у його швидкої фази.