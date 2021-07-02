Повідомляється, що playerWON буде введена в експлуатацію вже до кінця тижня, а до кінця 2021 року внутрішньоігрова реклама з'явиться у щонайменше 12 проєктах. Корпорація Simulmedia, що стоїть за платформою, тестувала систему протягом 12 місяців.

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Як працюватиме реклама у комп'ютерних іграх

Працює playerWON так: користувач дивиться рекламні ролики по 15 або 30 секунд, а в обмін отримує ексклюзивні внутрішньоігрові нагороди на кшталт альтернативних скінів або аватарів.

За словами виконавчого віце-президента Simulmedia Дейва Маддена, угоду на використання playerWON у своїх іграх вже підписали Electronic Arts і Hi-Rez Studios (Smite).

Як проходило дослідження ринку

У ході своїх досліджень Simulmedia з'ясувала, що геймери готові дивитися до 10 рекламних роликів в день для отримання безкоштовних нагород і більш схильні до внутрішніх покупок у разі подібних заохочень.

В останні роки компанії для стимулювання платоспроможної аудиторії все частіше зверталися до спонсорських інтеграцій, однак рекламні ролики всередині ігор, запевняє Мадден, значно дешевші.

За даними фінансового конгломерату Morgan Stanley, обсяг індустрії консольної реклами, побудованої на винагороду, може досягти 2 мільярди доларів за участі менше половини (45%) геймерів.