Повідомляється, що playerWON буде введена в експлуатацію вже до кінця тижня, а до кінця 2021 року внутрішньоігрова реклама з'явиться у щонайменше 12 проєктах. Корпорація Simulmedia, що стоїть за платформою, тестувала систему протягом 12 місяців.
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Як працюватиме реклама у комп'ютерних іграх
Працює playerWON так: користувач дивиться рекламні ролики по 15 або 30 секунд, а в обмін отримує ексклюзивні внутрішньоігрові нагороди на кшталт альтернативних скінів або аватарів.
За словами виконавчого віце-президента Simulmedia Дейва Маддена, угоду на використання playerWON у своїх іграх вже підписали Electronic Arts і Hi-Rez Studios (Smite).
Як проходило дослідження ринку
У ході своїх досліджень Simulmedia з'ясувала, що геймери готові дивитися до 10 рекламних роликів в день для отримання безкоштовних нагород і більш схильні до внутрішніх покупок у разі подібних заохочень.
В останні роки компанії для стимулювання платоспроможної аудиторії все частіше зверталися до спонсорських інтеграцій, однак рекламні ролики всередині ігор, запевняє Мадден, значно дешевші.