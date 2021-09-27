Якщо розглядати новий смартфон Apple через рентген, можна побачити багато цікавого. Насамперед в око падає вражаюча оптимізація простору та розташування складових елементів iPhone 13.

Не пропустіть Apple презентувала iPhone 13: все що відомо про новий смартфон

На приклад видно, що L-подібний акумулятор займає максимально можливий простір.



iPhone 13 на рентгенівських фото / Фото iFixit

Пристрій успадкував у iPhone 12 Pro особливість розтину корпусу: дисплей відкидається, як книга.

Попри те, що двигун тактильної віддачі Taptic Engine здається зменшеним, він виріс в обсязі: 869,4 мм³ проти 764,27 мм³ в iPhone 12 Pro.

Динамік тепер кріпиться не до задньої поверхні екрану, а до шасі, що спрощує заміну дисплея. Але витягти зламаний динамік стало складніше: для цього потрібно вийняти всю материнську плату.

Акумулятор тут на 11,97 Вт/год проти 10,78 Вт/год в iPhone 12 Pro.

iPhone 13 всередині / Фото iFixit

У iFixit виявили, що батарею все ще можна замінити самостійно, але iOS як і раніше буде відправляти попередження, що не може верифікувати акумулятор.

Друга частина розбору iPhone 13 Pro разом з оцінкою його ремонтопридатності обіцяє вийти найближчими днями.