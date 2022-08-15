Зробіть свій будинок розумним: 12 ідей для Smart Home

Круто, коли ваш будинок оснащений пристроями, якими можна керувати дистанційно. Це суттєво спрощує взаємодію як з побутовою технікою, так і з іншими ґаджетами, адже регулювати та налаштовувати все можна через смартфон чи розумну централізовану панель.

Розумний дім не обов’язково повинен бути повністю автоматизованим – ви можете вибрати із сотень продуктів від великої кількості виробників. Це дозволяє використовувати низку технологій вибірково, щоб найкраще пристосувати дім під свій спосіб життя.

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Центр розумного будинку

Якщо ви плануєте використовувати кілька пристроїв розумного будинку і в майбутньому хочете збільшувати їх кількість – варто спершу подбати про хаб. Це "мозок" вашого дому та усіх розумних пристроїв. Хороший хаб дозволить вам контролювати усі ваші розумні технології з одного місця. На ринку існує чимало різних центрів керування в залежності від ваших потреб та гаманця.

Розумне опалення та охолодження

Одним із найпопулярніших способів використання технології Smart Home є оптимізація опалення та охолодження. Уявіть собі, що ви контролюєте температуру, вологість і навіть потік повітря у вашому домі за допомогою мобільного пристрою будь-де та будь-коли. Такі ґаджети можуть суттєво покращити енергоефективність і трохи зменшити платіжки за електроенергію чи тепло.

Термостат

Розумні терморегулятори останнім часом стали дуже популярними. Деякі з цих термостатів мають вражаючі функції налаштування, як, наприклад, Nest. Термостат Nest фактично "навчається" в процесі регулювання різних характеристик, які ви вносите в температуру вашого дому. З часом Nest починає робити ці коригування самостійно без вашого втручання. Наприклад він може зрозуміти яка температура за яких умов вам найкомфортніша та самостійно стежитиме за її дотриманням.



Розумні термостати здатні творити дива у вашому будинку / Фото Nest

Якщо вам подобається нижча температура вдень і вища вночі, чи навпаки ваш термостат дізнається про це та автоматично регулюватиме характеристики в потрібний час доби. Він також автоматично вимикається, коли ви виходите з дому.

Інший популярний варіант від ecobee можна використовувати з кількома дистанційними датчиками, щоб ви могли налаштувати температуру в окремих кімнатах.

Вентиляція

Розумні вентиляційні отвори працюють так само як і термостати, про які ми писали вище. Вони вимірюють температуру в різних частинах будинку та налаштовуються так, щоб підтримувати правильну температуру в окремих кімнатах. Деякі моделі, як-от можуть навіть інтегруватися з інтелектуальними термостатами, такими.

Вентилятор стельовий

Стельові вентилятори вмикаються, коли виявляють людей у ​​кімнаті, і вимикаються, коли вони виходять. Він також автоматично налаштовується, щоб підтримувати в приміщенні потрібну температуру.



Смарт вентилятори обладнані датчиками якості повітря та іншими функціями / Фото thegadgetflow

Якщо вам не подобається зовнішній вигляд, існують версії, які ви можете використовувати майже з будь-яким світильником на свій вибір, щоб ви могли дистанційно контролювати та планувати швидкість і світло стельового вентилятора.

Зволожувач повітря для будинку

Зволожувачі повітря для цілого будинку чудово підходять для будинків у районах із надзвичайно сухою погодою або для сімей, чутливих до сухого повітря. Існує кілька інтелектуальних систем зволожувачів повітря, у тому числі такі, що під’єднуються безпосередньо до водопроводу, тому їх ніколи не потрібно наповнювати, а деякі мають Wi-Fi, і за ними можна стежити віддалено та керувати прямо зі смартфона.

Розумна кухня

Пристрої Smart Home просто незамінні на кухні. Звична у користуванні техніка обладнана розумними функціями не лише дарує новий користувацький досвід, але стає функціональнішою. Ви можете віддалено керувати нею, або отримувати інформацію, таку, як сповіщення про закінчення циклу прання чи випікання прямо на смартфон.

Холодильник

Розумні холодильники завжди в моді на CES (Consumer Electronics Show). Наприклад є холодильники із великим сенсорним екраном, вбудованим в дверцята, де ви можете замовляти продукти онлайн. Вони також можуть надсилати на ваш смартфон фотографію внутрішньої частини камери для зберігання продуктів, поки ви робите покупки (зручно, якщо ви забули, чого саме з продуктів вам бракує).



Сучасні холодильники з розумними функціями здатні дивувати / Фото Samsung

Є й дешевші та менш функціональні, однак не менш "розумні" холодильники від інших виробників, які не мають сенсорного екрана та камер всередині, але підтримують додаток для смартфона. Такий холодильник, наприклад, може сповіщати про перебої в електропостачанні та необхідність заміни фільтра для води.

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Посудомийна машина

Ще одним розумним приладом, який з’являється на ринку розумної кухонної техніки є посудомийна машина. Існують моделі з підтримкою Smart Assistant, які дозволяють активувати певні параметри, коли ви перебуваєте за межами дому. Ви також можете переглядати статистику на своєму смартфоні, яка допомагає вам економити енергію, та віддалено керувати технікою.

Комунікаційна техніка

Для сімей, які проводять багато часу на кухні, тепер є комунікаційна техніка. Одним із таких продуктів є динамік, який працює як радіо. Існують спеціальні моделі для систем розумного будинку, або, наприклад, Home Pod від Apple. Він використовує гучний зв’язок VoIP і дзвінки з мобільного телефону та дозволяє розмовляти і надсилати повідомлення членам сім’ї, які перебувають на вулиці чи в іншій кімнаті.

Безпека

Розумний замок

Одним із найбільш очевидних способів застосувати інтелектуальну технологію для безпеки будинку є вдосконалені дверні замки.Надзвичайно популярним приладом в цьому сегменті є Smart Lock. За допомогою програми для телефону ви можете замикати та відмикати двері віддалено (дуже зручно, якщо ви часто забуваєте чи справді замкнули двері покидаючи будинок).



Сучасний дверний замок можна відкривати за допомогою смартфона / Фото Aquara

Такий замок також дозволяє створювати віртуальні ключі для гостей та відстежувати, хто входив у ваш дім і виходив з нього.

Камери стеження

Говорячи про безпеку будинку неможливо не згадати про камери стеження. Якщо ви часто буваєте далеко від дому, система розумних камер може допомогти зменшити стрес, пов’язаний з безпекою будинку.

Існує безліч доступних систем камер, які підключаються до Wi-Fi та віддалено керуються з вашого мобільного пристрою. Є версії, які містять такі функції, як датчики руху, технології розпізнавання обличчя, відеомоніторинг у реальному часі та системи сповіщення.

Розумний дверний дзвінок

Сучасні варіації дверного вічка пішли далеко вперед і є фактично просунутими системами спостереження з функціями сповіщення, комунікації та віддаленого контролю. Такі пристрої дозволяють вам побачити, хто стоїть біля ваших дверей, навіть якщо ви не перебуваєте з іншого боку.



Дверний дзвінок Xiaomi / Фото Xiaomi

Одна популярна модель від SkyBell дозволяє не лише бачити, але й чути відвідувача біля дверей і говорити з ним зі свого смартфона, якщо ви в офісі. Існують також версії з режимом нічного бачення та можливістю вимкнення звуку дзвінка.

Датчик води та вологості

Часто власники будинків не помічають витоків води, поки вони не завдадуть серйозної шкоди. Існують системи з датчиками, які сповіщають про витік води. Це дозволить вжити необхідних заходів перед тим, як все стане справді кепсько.

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Детектори диму

Ще однією проблемою для кожного власника будинку є запобігання та швидке реагування на пожежу. Багато систем виявлення диму тепер містять технологію підключення до Wi-Fi та сповіщення через смартфон.

Більш просунуті системи можуть визначати дим і чадний газ, а також контролювати загальну якість повітря в будинку. Такі системи можна ввімкнути для сповіщень через Bluetooth і Wi-Fi – вони навіть можуть повідомити, коли хтось курить в будинку.