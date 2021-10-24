Ідеально зберігся: дослідники знайшли у бурштині краба, якому 100 мільйонів років

У камені з М’янми вчені знайшли скам’янілість краба, який жив за часів динозаврів. Раніше вважалося, що краби з’явилися лише 50 мільйонів років тому.

Крихітний краб чудово зберігся – науковці стверджують, що на тілі тварини немає пошкоджень.

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Група вчених з Китаю, Америки та Канади виявила у шматку бурштину скам’янілість, яка змінила уявлення про життя крабів. За результатами комп’ютерної томографії, вік краба – 90 – 100 мільйонів років. Зовні тварина нагадує сучасних крабів.

На скам’янілості дослідникам вдалось розгледіти вусики, зябра та ротову порожнину.

Крихітний краб ідеально зберігся / Фото Science Advances

Розмір краба зовсім крихітний – істота всього 5 міліметрів у довжину. Вчені припускають, що це могло бути дитинча краба, яке потрапило до бурштину.

Науковці розповіли, що скам’янілий краб не був морським чи повністю наземним. Фахівці припускають, що тварина жила в прісній воді на лісовій підстилці. Можливо, краб мігрував на сушу, подібно до крабів з остова Різдва.

Чим особливі ці краби Червоні земляні краби – символ острову Різдва. Це сухопутні істоти, які регулярно мігрують до океану, щоб відкласти яйця. Дитинчата червоних крабів самотужки мають вибиратися з води, щоб створити нори на узбережжі – хатки тварини створюють на підстилці лісів.

Скам’янілість всього 5 міліметрів завдовжки / Фото Lida Xing

За словами вчених, крихітний краб – це найдетальніша скам’янілість з усіх, які колись виявляли.

Зразок дивовижний, єдиний у своєму роді. Він абсолютно цілісний і не пропускає жодної волосини на тілі, що примітно,

– сказав Хавʼєр Луке, провідний автор дослідження.

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Про що свідчить знахідка

Завдяки скам’янілості дослідники з’ясували, що краби перейшли з моря на сушу ще за часів існування динозаврів – приблизно 100 мільйонів років тому. Раніше вчені думали, що краби зробили це пізніше.

У літописі скамʼянілості прісноводних крабів зʼявилися 50 мільйонів років тому, але ця тварина вдвічі старше,

– зазначив Луке.