Apple представила iCloud+, підвищений захист приватності і оновлення метрики здоров'я

На конференції для розробників Apple WWDC 2021 компанія Apple розповіла про нові налаштування приватності. Важлива новинка презентації – новий платний сервіс iCloud+. Ця підписка, яка включає в себе підвищений захист приватності.

Чого чати користувачам від iCloud+

В Apple обіцяють, що жоден сайт більше ніколи не зможе відстежити користувача. Все тому, що буде створюватися такий собі прошарок між інтернетом та користувачем.

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Приховування e-mail

Користувачі, наприклад, зможуть приховувати адреси електронної пошти при реєстрації на сайтах через Apple ID. Функція Hide My Email створює для користувача випадкові електронні листи, коли він підписується на послуги. А ще з'явиться можливість зберігати записи з відеокамер, які підтримують систему HomeKit.

Довірені особи

Ще одна фішка iCloud – можливість призначити довірену особу, яка у разі смерті отримає доступ до аккаунту померлого та його даних.



Функція "Довірена особа" доступна у iCloud+ / Скриншот

Покращені метрики здоров'я

Додатково в Apple приділили увагу метрикам здоров'я. iOS буде відслідковувати, як ходить людина, порівнювати дані з середніми і розповідати користувачеві, чи все гаразд. Ця функція дозволить вказувати на проблеми з хребтом, суглобами та іншим.

Користувачі зможуть ділитися показниками з програми "Здоров'я", наприклад, зі своїми друзями або родичами. А у користувачів Apple Watch з'явиться нова метрика – відстеження кількості вдихів за ніч, що дозволить визначати якість сну ще точніше.