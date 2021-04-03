IBM встановить у клініці США перший приватний квантовий комп'ютер

Компанія IBM встановить перший квантовий комп'ютер IBM Quantum System One для приватного сектору в США. Він буде розташовуватися у головному кампусі клініки Клівленда (Cleveland Clinic) в Огайо. Запуск квантового комп'ютера буде здійснено в рамках 10-річного партнерства IBM і Cleveland Clinic.

Квантовий комп'ютер від IBM повинен прискорити відкриття в області охорони здоров'я і медико-біологічних наук завдяки використанню високопродуктивних обчислень у гібридній хмарі, штучного інтелекту і квантових обчислень.

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Клініка Клівленда отримає потужну систему для здійснення обчислень

Окрім локальної квантової системи System One, Cleveland Clinic також матиме доступ через хмару до комп'ютерного парку IBM, що складається з більш ніж 20 квантових систем. Новий центр Discovery Accelerator буде проводити дослідження у галузі геноміки, транскриптоміки окремих клітин, здоров'я населення, клінічних практик, а також розробки нових хімічних речовин та ліків.

Квантовий комп'ютер System One був представлений компанією у 2019 році. Її найпотужніший квантовий комп'ютер на сьогодні може містити 65 кубітів. У 2021 році IBM планує випустити 127-кубітний процесор IBM Quantum Eagle. А до 2023 року компанія планує представити свої перші квантові системи на більш ніж 1000 кубітів, і Cleveland Clinic першою серед приватних користувачів отримає таку систему.