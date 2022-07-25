Компанію Hyundai звинуватили у використанні дитячої праці на одному з американських заводів

Агентство Reuters опублікувало матеріал, в якому звинуватило корейського виробника Hyundai у залученні нелегальної дитячої праці на своєму флагманському заводі в Алабамі, США.

Завод під назвою SMART поставляє запчастини для автомобілів Hyundai і є дочірнім підприємством компанії. Як з'ясували журналісти, керівництво наймає працівників віком від 12 років. Інформація виплила після того, як у Reuters дізналися про зникнення дитини-мігранта з Гватемали у лютому. Поліцейські, які знайшли 13-річну дівчинку, з'ясували, що вона разом зі своїми братами 12 і 15 років не ходила до школи, бо працювала на заводі. Судячи з усього, джерелом видання є інформатор всередині поліції.

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Деталі

Після публікації звіту Reuters компанія опублікувала відкриту заяву, в якій стверджує що "не терпить незаконної практики найму на роботу в жодному підрозділі Hyundai" і заперечує будь-які звинувачення в тому, що вона свідомо працевлаштувала будь-кого, хто не має права на роботу.

У нас є політика та процедури, які вимагають дотримання всіх місцевих, державних та федеральних законів,

– йдеться у коментарі.

Hyundai каже, що для заповнення робочих місць покладається на агенції тимчасової праці та очікує, що "ці агенції дотримуватимуться закону під час найму та розміщення працівників у її приміщеннях".

Наразі журналісти не змогли з'ясувати, скільки саме дітей працювало в SMART і скільки їм платили. Кілька неповнолітніх є дітьми іммігрантів і залишилися без школи, щоб працювати довгі години на фабриці, щоб вижити. Неясно й те, чи буде якась державна установа висувати звинувачення проти Hyundai або SMART.

Споживачі повинні бути обурені. Вони повинні знати, що ці автомобілі будуються, принаймні частково, робітниками, які є дітьми й повинні ходити в школу, а не ризикувати життям і здоров'ям, тому що їхні сім'ї відчайдушно потребують доходів,

– заявив агентству Reuters Девід Майклс, колишній помічник міністра праці з питань безпеки та гігієни праці.

В Hyundai не відповіли на запити про коментар для Reuters. Видання зазначає, що цей скандал може негативно позначитися на подальшій репутації компанії, яка саме зібралась розширювати свою присутність у США.