Автомобільна компанія Hyundai Motor разом з Woowa Brothers розпочали спільний проєкт з розробки універсальних роботів-кур'єрів. Вони хочуть створити готове рішення для доставки їжі з ресторанів і продуктових магазинів.

Основою проєкту буде розроблена компанією Woowa платформа. Роботи Woowa Brothers будуть виконувати замовлення до місця розташування клієнта зі швидкістю приблизно 5-6 кілометрів за годину.

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Що можуть нові роботи

Розробники вже тестують невелику партію роботів і обіцяють вивести випробування і виробництво на новий рівень.

Програмне забезпечення Woowa зараз проходить випробування у Південній Кореї. Безпілотні роботи самостійно обходять перешкоди і знаходять клієнта, відстежуючи його смартфон. Коли робот прибуває на місце, користувач підтверджує свою особистість через додаток і забирає замовлення.

Hyundai обіцяє розширити й модернізувати цю систему і зробити роботів розумнішими, а сам парк Woowa — значно більшим за рахунок власних виробничих потужностей. Роботи навчаться пересуватися в складних умовах.

Партнери будуть збирати дані з кожного замовлення, аналізувати перешкоди і готувати роботів до нових ситуацій. Крім того, буде розроблена інтегрована система управління, здатна керувати всім парком роботів через хмару. В результаті Hyundai отримає повноцінний сервіс, здатний обслуговувати відразу кілька районів одного міста.

Нове партнерство – це частина плану Hyundai з диверсифікації бізнесу. Компанія постійно пробує себе у нових проєктах, пов'язаних з робототехнікою, і нарощує свої можливості у цій сфері, купуючи перспективні стартапи.