Хвилі в кільцях Сатурна породжені гравітаційним впливом деяких супутників планети-гіганта. Та не всі хвилі утворилися через це. Кільця є свого роду сейсмічним індикатором, який реагує на коливання ядра планети. Тому, коли вчені виявили ці хвилі, то змогли з їх допомогою краще вивчити й ядро газового гіганта.

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Коливання ядра спричиняє утворення хвиль в кільцях: дивитись відео онлайн

Детальніше про дослідження ядра Сатурна

Вчені Каліфорнійського технологічного інституту використали дані автоматичної міжпланетної станції (АМС) Cassini, щоб вивчити природу внутрішнього ядра планети. Для цього вони звернули увагу на хвилі в кільцях, які є своєрідним сейсмографом.

Провівши ретельні дослідження, вчені припустили, що ядро газового гіганта не тверде.

Науковці говорять, що ядро Сатурна являє собою суміш з гірських порід та металевих рідин. Ядро займає близько 60% діаметру планети, а масою переважає Землю у 55 разів.

Важчі елементи опустилися до самого центру ядра, а легші лишилися ближче до поверхні. Ядро коливається як єдине ціле, хоча, ймовірно, і складається з різних прошарків.

Останні дані з автоматичної міжпланетної станції Juno дозволяють припустити, що Юпітер теж має ядро схожого типу – "нечітке" та рідке.

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