Телескопу Hubble вдалося спостерігати формування екзопланети

На сьогодні вчені внесли до каталогу близько 4000 екзопланет, але лише 15 з них астрономи змогли побачити на власні очі. Серед низки зображень одна з екзопланет виявилася на стадії формування, що дозволить більше дізнатися про еволюцію небесних тіл. Допоміг у цьому відкритті телескоп Hubble. Саме його чутливість до ультрафіолетового випромінювання стала вирішальною в демонстрації виявленого явища.

На стадії формування планета як пилосос тягне до себе речовину з навколишнього простору. На даному етапі це переважно гарячий газ з акреційного диска навколо планети й зірки. Високі температури процесу дають сильне випромінювання в ультрафіолетовому діапазоні, яке відмінно фіксує апаратура Hubble.

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Фото екзопланети PDS 70b на стадії формування

Зображення системи зірки PDS 70 і акреційного диска навколо зірки, зроблене у 2018 році телескопом Very Large Telescope.



Система PDS 70b / Фото Very Large Telescope

Що змогли побачити дослідники на фото

Фактично астрономи отримали можливість стежити за тим, як екзопланета набирає масу. Вона вже набрала п'ять мас Юпітера і зараз цей процес близький до завершення. Формування почалося близько 5 мільйонів років тому і в наступний мільйон років планета набере ще близько 1/100 від маси Юпітера.

Нам мало відомо про процеси формування гігантських планет. Ця планетна система вперше дає нам можливість спостерігати падаючий на планету матеріал. Отримані результати дають початок цілій новій області для наукових досліджень,

– зазначив Брендан Боулер з Техаського університету в Остіні, США

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Система, у якій виявлена екзопланета PDS 70b, що перебуває на стадії формування, утворена помаранчевим карликовою зіркою PDS 70. Вона розташована на відстані 370 світлових років від Землі у сузір'ї Центавра. Екзопланета PDS 70b обертається навколо своєї зірки приблизно на такій відстані, як навколо Сонця обертається Уран.