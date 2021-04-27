Приголомшливе фото однієї з найпотужніших зірок у нашій галактиці зняте телескопом Hubble

У суботу, 24 квітня, виповнився 31 рік з моменту запуску орбітальної обсерваторії Hubble. На честь цього космічне агентство NASA поділилося новим знімком, зробленим Hubble. На ньому зображена одна з найяскравіших зірок у нашій галактиці AG Carinae.

Чим особлива яскрава зоря AG Carinae

Особливістю зірки є туманність навколо, яка була викинута у результаті декількох вивержень, що відбулися за останні 10 років. Ширина цієї туманності – 5 світлових років, що рівнозначно відстані від сонячної системи до найближчої до нас зірки Альфа Центавра.

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Цікаво, що маса викинутої речовини, що постала у вигляді туманності, в 10 разів перевищує масу Сонця. За оцінками, вага AG Carinae у 70 разів перевищує вагу нашої батьківської зірки, при цьому життєвий цикл AG Carinae у рази менший.



Зірка AG Carinae з туманністю навколо себе / Фото NASA/Hubble

Знімок був зроблений у видимому та ультрафіолетовому діапазоні. Подібне можна зробити тільки під час спостережень з космосу, оскільки світлові хвилі від об'єктів, що знаходяться на такій великій відстані спотворюються, при досягненні поверхні Землі.

Що ще відомо про зірку AG Carinae

Оскільки ця зірка є блакитною змінною з різною періодичністю у неї виникають спалахи, які за своєю потужністю можна порівняти з мільйоном Сонць. У зв'язку з цим запаси "палива" таких зірок швидко виснажуються і живуть вони від 5 до 6 мільйонів років. При цьому період життя таких зірок, як Сонце досягає 10 мільярдів років. Від нашої системи AG Carinae перебуває на відстані в 20 тисяч світлових років.

Розташування зорі AG Carinae: дивіться відео

Цікавий факт! Космічна обсерваторія Hubble була виведена на орбіту 24 квітня 1990 року на борту шаттла Discovery.