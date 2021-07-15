Причина збою в роботі телескопа
Збій пов'язаний з комп'ютером корисного навантаження, який розташовано у вузлі SI C&DH (Science Instrument Command and Data Handling). Він контролює, координує і відстежує наукові інструменти.
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Після виникнення проблеми у комп'ютері корисного навантаження всі наукові прилади автоматично перейшли в безпечний режим. Після багатьох днів тестів і безуспішних спроб повернути "Габбл" в робочий стан інженерам NASA, схоже, вдалося встановити причину збою.
Як NASA збирається лагодити "Габбл"
Команди з Землі не дозволили перезапустити PCU, тому прийнято рішення про перемикання на резервну частину SI C&DH, яка також містить модуль управління живленням. Цю процедуру планується виконати сьогодні, 15 липня. У разі успіху через кілька днів "Габбл" повернеться до роботи.
Після переходу на резервне обладнання у основного вузла SI C&DH не залишиться дублера. І якщо він зламається, то це буде кінець для "Габбла". Однак зараз для NASA пріоритетне завдання повернути телескоп до роботи.