Причина збою в роботі телескопа

Збій пов'язаний з комп'ютером корисного навантаження, який розташовано у вузлі SI C&DH (Science Instrument Command and Data Handling). Він контролює, координує і відстежує наукові інструменти.

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Після виникнення проблеми у комп'ютері корисного навантаження всі наукові прилади автоматично перейшли в безпечний режим. Після багатьох днів тестів і безуспішних спроб повернути "Габбл" в робочий стан інженерам NASA, схоже, вдалося встановити причину збою.

Проблема пов'язана з модулем управління живленням Power Control Unit (PCU), який також розташований у вузлі SI C & DH. Цей модуль містить регулятор потужності, який подає постійну напругу на прилади. Крім того, є захисний ланцюг, який відстежує параметри напруги. Збій міг виникнути в одному з цих двох компонентів.

Як NASA збирається лагодити "Габбл"

Команди з Землі не дозволили перезапустити PCU, тому прийнято рішення про перемикання на резервну частину SI C&DH, яка також містить модуль управління живленням. Цю процедуру планується виконати сьогодні, 15 липня. У разі успіху через кілька днів "Габбл" повернеться до роботи.

Після переходу на резервне обладнання у основного вузла SI C&DH не залишиться дублера. І якщо він зламається, то це буде кінець для "Габбла". Однак зараз для NASA пріоритетне завдання повернути телескоп до роботи.