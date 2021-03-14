NASA полагодили телескоп Hubble після програмного збою та виявила інші помилки

Джерело:NASA
Космічний телескоп Hubble частково повернувся до своєї роботи після програмного збою, що стався 7 березня. За даними NASA, космічна обсерваторія відновила свою роботу 11 березня, у четвер.
Попри те, що Hubble повернувся у свій робочий стан, агентство як і раніше вирішує проблему, пов'язану з одним із наукових інструментів 30-річного телескопа.
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З моменту свого повернення до роботи телескоп провів перше астрономічне спостереження за допомогою свого спектрографа Cosmic Origins для картографування потоків газу у ядрах галактик. Однак у даний момент широкоформатна камера Wide Field Camera 3 апарату відключена. Команда розслідує проблему подачі на неї низької напруги, через що її поки неможливо повернути в роботу,
– повідомило NASA.
Камера Wide Field Camera 3 (WFC3) була встановлена астронавтами на космічному телескопі Hubble під час місії обслуговування 4 (STS-125) у травні 2009 року.
Проблема з Wide Field Camera 3 стала несподіваною для NASA. Вона проявилася у той момент, коли телескоп після вирішення проблеми з програмним збоєм повертався з безпечного режиму до переднаукового. NASA не пояснили додаткових деталей про поточний стан камери. Наразі команда інженерів займається пошуком можливих рішень.
Американське космічне агентство пояснило, що програмний збій виник після недавнього оновлення прошивки телескопа, яка використовувалася для налагодження одного з його гіроскопів. Hubble оснащений шістьма гіроскопами, завдяки яким він може орієнтуватися у просторі і націлювати свою камеру на черговий об'єкт наукового дослідження. Через три десятиліття роботи апарату у космосі функціонувати залишилися лише три його гіроскопи. Команда відключила програмне оновлення і планує зайнятися його доопрацюванням пізніше.
Поки телескоп перебував у безпечному режимі, інженери виявили ще одну поломку. У космічної обсерваторії є спеціальна шторка, що блокує чутливу апаратуру від прямих сонячних променів, на той випадок, якщо телескоп повернеться у бік світила. За заявами NASA, для своєї прямої задачі ця шторка ніколи не використовувалася. Однак вона повинна була автоматично закритися, коли телескоп увійшов в безпечний режим, але не закрилася. В агентстві повідомили, що інженери вже вирішили цю проблему, переключивши шторку на резервний двигун.
Космічний телескоп Hubble був виведений на орбіту Землі у квітні 1990 року. Відтоді космічну обсерваторію оновлювали та ремонтували п'ять разів у рамках пілотованих місій шатлів. Останній раз профілактика апарату проводилася у 2009 році. У 2011 році США закрили програму космічних шатлів, але телескоп працює досі. За словами NASA, у легендарного Hubble попереду ще багато роботи.