Космічний телескоп Hubble частково повернувся до своєї роботи після програмного збою, що стався 7 березня. За даними NASA, космічна обсерваторія відновила свою роботу 11 березня, у четвер.

Попри те, що Hubble повернувся у свій робочий стан, агентство як і раніше вирішує проблему, пов'язану з одним із наукових інструментів 30-річного телескопа.

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З моменту свого повернення до роботи телескоп провів перше астрономічне спостереження за допомогою свого спектрографа Cosmic Origins для картографування потоків газу у ядрах галактик. Однак у даний момент широкоформатна камера Wide Field Camera 3 апарату відключена. Команда розслідує проблему подачі на неї низької напруги, через що її поки неможливо повернути в роботу,

– повідомило NASA.

Камера Wide Field Camera 3 (WFC3) була встановлена ​​астронавтами на космічному телескопі Hubble під час місії обслуговування 4 (STS-125) у травні 2009 року.

Проблема з Wide Field Camera 3 стала несподіваною для NASA. Вона проявилася у той момент, коли телескоп після вирішення проблеми з програмним збоєм повертався з безпечного режиму до переднаукового. NASA не пояснили додаткових деталей про поточний стан камери. Наразі команда інженерів займається пошуком можливих рішень.

Причина програмного збою в Hubble

Американське космічне агентство пояснило, що програмний збій виник після недавнього оновлення прошивки телескопа, яка використовувалася для налагодження одного з його гіроскопів. Hubble оснащений шістьма гіроскопами, завдяки яким він може орієнтуватися у просторі і націлювати свою камеру на черговий об'єкт наукового дослідження. Через три десятиліття роботи апарату у космосі функціонувати залишилися лише три його гіроскопи. Команда відключила програмне оновлення і планує зайнятися його доопрацюванням пізніше.

Поки телескоп перебував у безпечному режимі, інженери виявили ще одну поломку. У космічної обсерваторії є спеціальна шторка, що блокує чутливу апаратуру від прямих сонячних променів, на той випадок, якщо телескоп повернеться у бік світила. За заявами NASA, для своєї прямої задачі ця шторка ніколи не використовувалася. Однак вона повинна була автоматично закритися, коли телескоп увійшов в безпечний режим, але не закрилася. В агентстві повідомили, що інженери вже вирішили цю проблему, переключивши шторку на резервний двигун.

Космічний телескоп Hubble був виведений на орбіту Землі у квітні 1990 року. Відтоді космічну обсерваторію оновлювали та ремонтували п'ять разів у рамках пілотованих місій шатлів. Останній раз профілактика апарату проводилася у 2009 році. У 2011 році США закрили програму космічних шатлів, але телескоп працює досі. За словами NASA, у легендарного Hubble попереду ще багато роботи.