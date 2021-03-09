Космічний телескоп Hubble перейшов у безпечний режим роботи через помилку: у чому справа

Телескоп Hubble в неділю автоматично перемкнувся на безпечний режим через помилки в програмному забезпеченні. Про це зі своєї сторінки в твітері повідомило аерокосмічне агентство NASA.

Космічний телескоп Hubble є спільним проєктом NASA і Європейського космічного агентства, відправленим на орбіту Землі на борту шаттла "Дискавері" у квітні 1990 року.

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Проблеми з першого дня роботи

Незабаром після його виведення на орбіту з'ясувалося, що космічна обсерваторія надає дуже розмиті зображення. Модернізація апарату у 1993 році з виходом астронавтів у відкритий космос виправила ситуацію і після цього телескоп став надсилати на Землю свої знамениті знімки та дивувати своїми відкриттями.

Зазвичай космічний апарат переходить у безпечний режим, якщо його бортовий комп'ютер визначає аномальний стан системи, що потенційно може загрожувати телескопу. І хоча сама по собі ситуація з безпечним режимом є індикатором несправності, найчастіше її причиною є незначні помилки в ПЗ, які можна виправити.

Коли вирішать проблему

Наприклад, у жовтні 2018 року Hubble перейшов у режим очікування після того, як у нього відмовили два гіроскопи, необхідні для орієнтації апарата у просторі. На рішення поломки пішло три тижні, проте після цього Hubble повернувся у стрій.

Хотілося б сподіватися, що поточні програмні помилки вдасться вирішити швидко. Hubble є дуже важливою частиною сучасної астрономії вже протягом більше трьох десятиліть. На кінець жовтня цього року заплановано запуск орбітальної обсерваторії "Джеймс Уебб" (James Webb Space Telescope) – спадкоємця Hubble, який обладнаний найбільш передовою апаратурою для астрономічних досліджень.