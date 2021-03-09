Телескоп Hubble в неділю автоматично перемкнувся на безпечний режим через помилки в програмному забезпеченні. Про це зі своєї сторінки в твітері повідомило аерокосмічне агентство NASA.

Космічний телескоп Hubble є спільним проєктом NASA і Європейського космічного агентства, відправленим на орбіту Землі на борту шаттла "Дискавері" у квітні 1990 року.

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Проблеми з першого дня роботи

Незабаром після його виведення на орбіту з'ясувалося, що космічна обсерваторія надає дуже розмиті зображення. Модернізація апарату у 1993 році з виходом астронавтів у відкритий космос виправила ситуацію і після цього телескоп став надсилати на Землю свої знамениті знімки та дивувати своїми відкриттями.

Зазвичай космічний апарат переходить у безпечний режим, якщо його бортовий комп'ютер визначає аномальний стан системи, що потенційно може загрожувати телескопу. І хоча сама по собі ситуація з безпечним режимом є індикатором несправності, найчастіше її причиною є незначні помилки в ПЗ, які можна виправити.

At ~4:00 a.m. EST on Sunday, the Hubble Space Telescope went into safe mode due to an onboard software error. All science systems appear normal and Hubble is safe and stable. The team is working plans to safely return it to normal science operations. pic.twitter.com/6JlSSHisLd — Hubble (@NASAHubble) March 8, 2021

Наприклад, у жовтні 2018 року Hubble перейшов у режим очікування після того, як у нього відмовили два гіроскопи, необхідні для орієнтації апарата у просторі. На рішення поломки пішло три тижні, проте після цього Hubble повернувся у стрій.

Коли вирішать проблему

Хотілося б сподіватися, що поточні програмні помилки вдасться вирішити швидко. Hubble є дуже важливою частиною сучасної астрономії вже протягом більше трьох десятиліть. На кінець жовтня цього року заплановано запуск орбітальної обсерваторії "Джеймс Уебб" (James Webb Space Telescope) – спадкоємця Hubble, який обладнаний найбільш передовою апаратурою для астрономічних досліджень.