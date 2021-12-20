Huawei відмовилася коментувати ці звинувачення. Представники компанії вважають, що розслідування не надає жодної конкретики.

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Що сталося у 2012 році

Як пише Bloomberg, Huawei поширила шкідливий код у 2012 році, щоб зламати системи австралійської компанії Secret Australia Telecom.

Надіслали його через офіційне оновлення обладнання.

Оновлення перетворило потужності компанії в інструмент для прослуховування й дозволило записувати всі комунікації.

Ці дані потім відправлялися в Китай.

Оновлення також містило механізм самознищення коду.

Інформацію про злам підтвердили семеро колишніх співробітників органів національної безпеки, які отримали відповідні брифінги від спецслужб США та Австралії в період з 2012 по 2019 роки.

Після довгих розслідувань, австралійські спецслужби визначили, що за атакою стояли шпигунські служби Китаю, які проникли в ряди технічних спеціалістів Huawei. Вони допомагали підтримувати обладнання та запускали оновлення телекомунікаційних систем.

Попри відсутність прямих доказів причетності Huawei до шпигунської діяльності, Австралія та США почали поступово відмовлятися від використання обладнання компанії в мережах операторів, а риторика чиновників ставала все жорсткішою. У підсумку було прийнято рішення ввести проти Huawei санкції.

Таким чином у 2019 році США включили Huawei в чорний список підприємств, яким обмежили доступ до американських технологій. У 2020 році санкції посилилися, і доступ Huawei до будь-якого обладнання, виробленого з використанням технологій США, виявився повністю заблокованим.

Нагадаємо, нещодавно видання The Washington Post фактично звинуватило Huawei у створенні технологій стеження за людьми для влади Китаю. Журналісти отримали доступ до документів, які раніше перебували у відкритому доступі. У них детально розповідалось про те, які засоби стеження створила компанія і де вони застосовувались. Детально про звіт можна прочитати за посиланням.