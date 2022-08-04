Як повідомляють на сторінці компанії, з 10 години ранку 1 серпня офіційний інтернет-магазин VMALL більше не обслуговує клієнтів. Крім того, припинив роботу й аналогічний мобільний додаток HUAWEI VMALL.

Цікаво А що сталося: Huawei зупинила продажі обладнання в Росію та не реагує на запити про постачання

Що відомо

Компанія пообіцяла доставити всі замовлення, які були зроблені до оголошення про закриття магазину, а на придбані раніше товари продовжуватиме діяти гарантія.

Причини зупинення онлайн-продажів китайський виробник повідомляти не став і не згадав, чи закриття є постійним, чи тимчасовим. При цьому онлайн-магазин Consumer Huawei продовжує роботу.

Варто зазначити, що ще з початку червня Huawei почала скорочувати масштаби своєї діяльності в росії. Спочатку бізнес-партнери ухвалили рішення про закриття частини офлайнових магазинів, що продавали продукцію. Потім, у кінці липня, стало відомо, що Huawei вдвічі скоротила кількість позаштатних російських співробітників та перестала набирати нових.

Китайські компанії сьогодні знаходяться у досить складному становищі.

З одного боку, їм стало невигідно вести бізнес із окупантами через проблеми в логістиці, розрахунках, платоспроможності місцевого населення тощо.

А з іншого – є китайська влада, яка продовжує гратися у приязні відносини з путіним і у випадку офіційного виходу компанії з ринку може звернути на неї додаткову увагу й застосувати власні санкції та тиск.

Тому виробники намагаються балансувати, скорочуючи діяльність, але не виходячи з росії повністю.