Компанія Huawei представила в Україні нову систему Huawei WiFi Mesh, що має тридіапазонне покриття зі швидкістю до 2 200 Мбіт/с. Розповідаємо, як працює система і як вона допоможе вам швидко налаштувати вдома безпечний доступ до інтернету без пароля.

Що таке mesh-мережа і як вона працює

Mesh-мережа – це однорангова система, навантаження в якій розподілено між кількома рівноправними точками доступу, що роздають бездротовий сигнал у загальній мережі.

Суть технології у тому, що, під’єднавши одну точку доступу до інтернету або існуючої мережі (кабельної чи бездротової), створеної за допомогою роутера, решта елементів системи автоматично підхоплює її сигнал і працює з тими самими налаштуваннями.

Зазвичай у комплекті обладнання для mesh-мережі не один пристрій, а два чи більше. Якщо не вдаватися в деталі, то кожен із них – це аналог звичайного Wi-Fi-роутера.

Усі модулі mesh-системи рівноправні, тож під’єднати її до роутера або через кабель провайдера до інтернету можна з будь-якого з них. У підсумку ми отримуємо кілька рівнозначних джерел Wi-Fi-сигналу, які не потрібно налаштовувати окремо, на відміну від Wi-Fi-репітерів. Це особливо актуально для домашніх умов (у великій квартирі чи будинку), а також в офісі.

До того ж якщо при під’єднанні до репітерів швидкість Wi-Fi падає порівняно з основним джерелом, навіть якщо ви перебуваєте поруч із пристроєм, то в mesh-системі швидкість передачі сигналу максимальна та стабільна.

Нові фішки та особливості Huawei WiFi Mesh

За допомогою системи Huawei WiFi Mesh ви максимально просто й швидко налаштуєте надійну домашню Wi-Fi-мережу. У системі 3 роутери, кожен з яких підтримує 3 діапазони:

2,4 ГГц;

5 ГГц (низька частота);

5 ГГц (висока частота), що забезпечує стабільну швидкість до 2 200 Мбіт/с (використовується для високошвидкісного зв’язку між роутерами. Це не призводить до втрат швидкості, на відміну від Dual-band (2.4 +5 ГГц) mesh-систем).

Якщо ж вам заманеться налаштувати домашню LAN-мережу, то конфігурація з 4-х гігабітних ethernet-портів на кожному з роутерів забезпечує високу пропускну здатність та високу швидкість поширення файлів мережею.

Кожен із 3 роутерів Huawei WiFi Mesh має 6 незалежних потужних підсилювачів, а також приймачі сигналу, що підвищують силу передачі сигналу та його якість. Тим часом спеціальний алгоритм виправлення помилок LDPC робить захист роутера від перешкод ще ефективнішим.

До речі, усі роутери оснащені чотириядерним процесором Gigahome із тактовою частотою 1,4 ГГц. Обчислювальна потужність кожного роутера сягає 12 880 DMIPS із пам’яттю 256 МБ. Така серйозна "начинка" гарантує стабільне інтернет-з’єднання навіть при одночасному під’єднанні до мережі великої кількості пристроїв.

Зона покриття кожного роутера сягає 120 квадратних метрів, а технологія безшовного роумінгу та управління діапазоном частот гарантують оптимальне Wi-Fi-з’єднання. Усе це забезпечує безперебійне Wi-Fi-покриття на території понад 300 квадратних метрів. Будьте певні: стабільність з’єднання зберігатиметься при переміщенні квартирою чи будинком, адже система автоматично перемикатиме пристрій, під’єднаний до мережі, на найефективніший діапазон Wi-Fi чи точку доступу.

Система Huawei WiFi Mesh допоможе налаштувати надійний доступ до інтернету у великій квартирі, будинку чи офісі. Налаштувати систему швидко й легко. Вам треба буде зробити буквально 3 кроки:

завантажити додаток Huawei AI Life; під’єднати й налаштувати будь-який маршрутизатор (за простими вказівками в додатку); під’єднати додаткові маршрутизатори.

Після цього можете розташувати роутери де завгодно – вони автоматично з’єднаються, щоб створити безшовний Wi-Fi.

Безпечний інтернет без пароля та додаток для налаштувань

Певна річ, домашня Wi-Fi-мережа має бути захищена надійним паролем, який унеможливлює доступ до неї сторонніх осіб. Однак складність пароля для захисту завдає чималого клопоту. Пригадайте, скільки разів ви повторювали свій довгий пароль друзям, яким знадобився доступ до мережі. Із Huawei WiFi Mesh ви забудете про всі ці перепитування.

У системі WiFi Mesh від Huawei реалізовано чудову технологію Huawei Share, яка забезпечує швидкий та безпечний доступ до інтернету без жодних паролів. Усе, що потрібно для підключення до мережі, – це Android-смартфон із підтримкою NFC. Ви розблоковуєте ґаджет, прикладаєте його до роутера – і отримуєте доступ до інтернету. Це просто ідеальний спосіб під’єднання гостей до вашої Wi-Fi-мережі.

І можете не перейматися за її безпеку, адже за це в Huawei WiFi Mesh відповідає сертифікована в ЄС технологія Huawei HomeSec. Вона запобігає несанкціонованому доступу, автоматично розпізнаючи спроби проникнення й блокуючи доступ до мережі, що дає змогу вберегти особисту інформацію (персональні дані з месенджерів та платіжних систем) від злому.

На довершення mesh-система Huawei WiFi має напрочуд зручний додаток Huawei AI Life для керування налаштуваннями. Тут ви можете змінити режим Wi-Fi й обмежити швидкість. За допомогою додатка можна також керувати з’єднаннями (гостей чи дітей) та встановлювати часові ліміти на доступ до мережі дитячих ґаджетів. (Дуже зручний спосіб реалізації функцій батьківського контролю.)

Ціна в Україні й дата початку продажів

Система Huawei WiFi Mesh стане доступною для купівлі в Україні 9 квітня. Придбати її можна буде у варіантах із 2 та 3 роутерами. Стартуватимуть продажі з:

5 999 гривень за двороутерну систему,

8 999 гривень за набір із 3 роутерами.

До речі, з 9 до 30 квітня діятиме акційна пропозиція, у рамках якої, купивши будь-який варіант системи Huawei WiFi Mesh, ви отримаєте в подарунок електронні ваги Huawei Scale 3.