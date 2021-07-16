Оновлена версія ОС забезпечує зручність у користуванні та розширює можливості розумних пристроїв завдяки поліпшеній взаємодії, незалежному підключенню та універсальності.
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Особливості нової серії Huawei Watch 3
Окрім функцій моніторингу здоров'я і тренувань, а також надтривалого часу автономної роботи, годинники лінійки Huawei Watch 3 відтепер можуть вимірювати температуру шкіри. А завдяки новим опціям, серед яких моніторинг миття рук і детектор падіння, ґаджет допоможе користувачам стежити за перебігом тренувань та станом здоров’я.
Huawei Watch 3 у версіях Active може похвалитися сталевим корпусом, склом Gorilla Glass і пластиковим або шкіряним ремінцем. Huawei Watch 3 Pro у версії Classic отримав титановий корпус, сапфірове скло і шкіряний ремінець.
Годинники отримали екрани AMOLED, GPS eSIM, яка дозволяє приймати і здійснювати дзвінки. Автономно базовий годинник може пропрацювати 3 дні в інтелектуальному автоматичному режимі і 14 днів у режимі енергозбереження, а версія Pro – 5 днів в інтелектуальному автоматичному режимі і 21 день в режимі енергозбереження.
Huawei Watch 3
Серед функцій для турботи про здоров'я:
- вимірювання температури;
- цілодобове відстеження пульсу;
- рівня кисню в крові (SpO2);
- та інші функції.
Підтримується більше 100 видів фізичної активності і тренувань, включаючи 19 професійних режимів, тренування в приміщенні і на відкритому повітрі. Шість найбільш популярних видів спорту смарт-годинник розпізнають автоматично.
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Ціни та доступність
Huawei Watch 3 доступний у версії Active, натомість Huawei Watch 3 Pro – у Classic. В Україні смарт-годинники серії Huawei Watch 3 доступні для попереднього замовлення з 15 липня.
Рекомендовані ціни:
- Watch 3 – 12 999 гривень;
- Watch 3 Pro – 14 999 гривень.
Покупці, які оформлять попереднє замовлення у період з 15 липня до 1 серпня включно, отримають у подарунок TWS-навушники FreeBuds 4i.