Оновлена версія ОС забезпечує зручність у користуванні та розширює можливості розумних пристроїв завдяки поліпшеній взаємодії, незалежному підключенню та універсальності.

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Особливості нової серії Huawei Watch 3

Окрім функцій моніторингу здоров'я і тренувань, а також надтривалого часу автономної роботи, годинники лінійки Huawei Watch 3 відтепер можуть вимірювати температуру шкіри. А завдяки новим опціям, серед яких моніторинг миття рук і детектор падіння, ґаджет допоможе користувачам стежити за перебігом тренувань та станом здоров’я.

Huawei Watch 3 у версіях Active може похвалитися сталевим корпусом, склом Gorilla Glass і пластиковим або шкіряним ремінцем. Huawei Watch 3 Pro у версії Classic отримав титановий корпус, сапфірове скло і шкіряний ремінець.

Годинники отримали екрани AMOLED, GPS eSIM, яка дозволяє приймати і здійснювати дзвінки. Автономно базовий годинник може пропрацювати 3 дні в інтелектуальному автоматичному режимі і 14 днів у режимі енергозбереження, а версія Pro – 5 днів в інтелектуальному автоматичному режимі і 21 день в режимі енергозбереження.



Huawei Watch 3

Серед функцій для турботи про здоров'я:

вимірювання температури;

цілодобове відстеження пульсу;

рівня кисню в крові (SpO2);

та інші функції.

Підтримується більше 100 видів фізичної активності і тренувань, включаючи 19 професійних режимів, тренування в приміщенні і на відкритому повітрі. Шість найбільш популярних видів спорту смарт-годинник розпізнають автоматично.

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Ціни та доступність

Huawei Watch 3 доступний у версії Active, натомість Huawei Watch 3 Pro – у Classic. В Україні смарт-годинники серії Huawei Watch 3 доступні для попереднього замовлення з 15 липня.

Рекомендовані ціни:

Watch 3 – 12 999 гривень;

Watch 3 Pro – 14 999 гривень.

Покупці, які оформлять попереднє замовлення у період з 15 липня до 1 серпня включно, отримають у подарунок TWS-навушники FreeBuds 4i.