Huawei випустила свою першу клавіатуру

Наприкінці 2020 року компанія Huawei розпочала продаж настільного комп'ютера MateStation B515. Він поставляється в комплекті з монітором, мишею і клавіатурою. Зараз Huawei представила свою першу ультратонку дротову клавіатуру.

Ця клавіатура якраз і входила в комплект поставки Mate Station B515, а зараз вона доступна для покупки окремо. Раніше компанія випустила в Європі свій перший монітор.

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Характеристики Huawei

Клавіатура підключається до роз'єму USB-A. Девайс отримав повнорозмірну конструкцію з 110 клавішами, хід яких становить 2,5 мм.

Над цифровим блоком розмістили кнопки блокування/розблокування, виходу на робочий стіл, запуску калькулятора і пошукача.

Клавіатура має 4 світлодіодних індикатори для FN, Num Lock, Cap Lock і Scroll Lock. Габарити клавіатури становлять 421,1 x 111,25 x 17,05 мм. Вага клавіатури Huawei – пів кілограма.

Ціна

Клавіатура Huawei надійде у продаж лише у чорному кольорі. Її вартість складе 46 доларів (1 300 гривень).