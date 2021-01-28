Компанія Huawei поповнила свій асортимент ще однією новинкою – електричною бритвою Dynacare Turbo Six-Blade Shaver. Пристрій одержав компактний суцільнометалевий корпус із захистом від води, авторегулювання швидкості обертання лез і підтримку екосистеми розумного будинку.

Джерело: Gizmochina

Конструкція новинки включає шість лез з максимальною швидкістю обертання 6500 в хвилину, виготовлених з тонкої високоякісної сталі.

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Особливості Dynacare Turbo Six-Blade Shaver

Корпус електробритви має розміри 121x33x33 мм, важить всього 122 грами і захищений від попадання води за стандартом IPX7, завдяки чому можна промивати прилад у ввімкненому стані. Електронна система управління включає інтелектуальний алгоритм, що сприяє автоматичному прискоренню лез при "зіткненні" з густою щетиною.



Електробритва Huawei Dynacare Turbo Six-Blade Shaver

Заявлена ​​автономність електробритви становить до одного місяця, а підтримка технології швидкої зарядки через порт USB Type-C дозволяє «розгойдати» АКБ до 100% всього за годину. Новинка підтримує екосистему Huawei Eco Smart Life, що дозволяє відстежувати заряд акумулятора, стан леза, а також змінювати режим роботи за допомогою мобільного додатку.

Ціна

Електробритва Huawei Dynacare Turbo Six-Blade Shaver вже надійшла в продаж в Китаї за ціною 30 доларів (≈845 гривень).