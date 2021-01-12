Незважаючи на проблеми, з якими зіткнулася Huawei, компанія продовжує працювати над новими смартфонами. Стало відомо про патент смартфона з прихованою під екраном фронтальною камерою, який, до того ж, здатний виводити системні значки в область верхньої рамки дисплея.

В травні 2020 року Huawei подала заявку на отримання патенту в Національне управління інтелектуальної власності Китаю. Супутня документація містить сім ескізів майбутнього смартфона, а також два кольорових рендера, що зображують пристрій, пише LetsGoDigital.

Цікаво Продажі чорної PlayStation 5 в ретро-дизайні обернулися катастрофою

Що відомо

Джерело стверджує, що мова йде про флагман – це видно з його дизайну, який можна побачити в опублікованих документах. Дисплей обрамляється дуже тонкими рамками, а у верхній їх частині виводяться значки сповіщень, індикатор рівня заряду батареї та сигналу мережі та годинник. Це дозволить звільнити більше місця на самому дисплеї для демонстрації іншого контенту.



Патент смартфона Huawei з використанням рамки дисплею у якості панелі для сповіщень / Фото LetsGoDigital

Помітна також і відсутність фронтальної камери, оскільки дисплей в такому випадку без будь-яких вирізів або отворів. В документації про камеру інформації немає, але ймовірно мова йде про розміщення камери під екраном.

Про який саме смартфон йдеться в патенті, поки невідомо. Можливо він стане продовженням серії Huawei P або Huawei Mate.