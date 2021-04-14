Huawei виходить на ринок електрокарів

Нещодавно китайський виробник Xiaomi офіційно оголосив про розширення сфери роботи та вихід на ринок електрокарів. Зараз ще один китайський техногігант Huawei вирішив налагодити виробництво електричних машин.

Про це стверджують ЗМІ, посилаючись на свої джерела. Huawei планує конкурувати з тою ж Xiaomi, ну і, звісно, з американською компанією Tesla.

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Що відомо про плани Huawei

Компанія планує інвестувати мільярд доларів на дослідження технологій автопілота і батарей для електрокарів. Для порівняння, в Xiaomi кажуть, що планують вкласти 10 мільярдів доларів інвестицій у свій проєкт.

Зараз Huawei веде переговори з трьома китайськими виробниками. У партнерстві з одним з них компанія запустить виробництво свого автомобіля.

Журналісти кажуть, що проєкт зі створення свого автомобіля є вигідною ідеєю. У Китаї щорічно продають 30 мільйонів авто. Тож навіть на рідному ринку Huawei може отримати непоганий прибуток.

Навіть якщо ми заробимо 1500 доларів (10 000 юанів) з однієї проданої машини – це вже буде непоганим результатом,

– сказали в Huawei.

Щоправда конкурентів на ринку нині вистачає. Окрім всесвітньовідомої Tesla, яка багато років на ринку, на китайському ринку багато великих і локально відомих нових виробників, наприклад, Nio і Xpeng, ці компанії продають десятки тисяч авто щороку.

На цей ринок зі своїми рішеннями планують вийти Baidu і Geely.