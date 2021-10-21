Магазин розташований у центрі міста на вулиці Кернтнерштрассе і працюватиме з 10 ранку до 20:00 з понеділка по п'ятницю, а також у суботу до 18:00. Він має п’ять поверхів площею близько 600 квадратних метрів, три з яких розроблені для клієнтів.
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Що цікавого запропонують клієнтам
Урочисте відкриття відбулося сьогодні, 20 жовтня. У магазині є зони для консультацій, продажу, інтерактивів, навчання, обслуговування, а також достатньо місця для презентацій і тестування нових продуктів.
Магазин Huawei / Фото Huawei
Huawei невпинно працює над зміцненням взаємин із клієнтами у всьому світі та підтримує їх у повсякденному житті завдяки нашим новітнім цифровим технологіям. Окрім технологічного прогресу, можливого завдяки нашим інноваційним продуктам, ми надаємо шанувальникам і користувачам Huawei преміальний купівельний досвід у флагманських магазинах Huawei у всьому світі, зокрема й в Австрії. У всіх наших магазинах ми пропонуємо високоякісні послуги та надаємо можливість випробувати інновації Huawei,
— зазначив Дерек Ю, президент підрозділу Huawei CBG у Центральній та Східній Європі, Скандинавських країнах і Канаді.
- У зоні біля входу компанія свої головні продукти, зокрема смартфони Huawei P40 Pro і Huawei Mate40 Pro, а також новітні аудіо- та портативні пристрої.
- Далі йдуть ноутбуки та монітори.
Магазин Huawei / Фото Huawei
- На цокольному поверсі розташувалася зона розумного дому – від розумної кухні до розумної вітальні.
Магазин Huawei / Фото Huawei
- В інтерактивній зоні клієнти можуть познайомитися із роботою автоматизованого дому й дізнатися, якою буде оселя майбутнього. Тут можна спробувати керувати системами через планшет, тим самим переконавшись у бездоганній взаємодії між пристроями, яку забезпечує фірмова операційна система Huawei HarmonyOS.
Магазин Huawei / Фото Huawei
- Зона обслуговування розташована на верхньому поверсі. Тут клієнтам Huawei допомагають вирішити проблеми, пов'язані з конкретними пристроями. За наявності деталей ремонт проводиться того ж дня. Після ремонту пристрій очищається і дезінфікується.
- У залі очікування клієнтам запропонують каву в традиційному віденському стилі.
У цьому магазині працюватиме команда з 20 осіб, надаючи сервіс десятьма мовами.