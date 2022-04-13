Чому компанія йде на такий крок, неясно, адже вона й сама знаходиться під санкціями США та ЄС вже не один рік і може не хвилюватися через наслідки підтримки окупанта. Ситуація може виявитися всього лише тимчасовим багом, принаймні на це натякає офіційний коментар.

Цікаво Huawei та Apple видалили зі свого магазину додатки російських банків, які потрапили під санкції

Що відомо

Підтримка карток "Мир" з'явилася на сервісах компанії 28 січня 2022 року, тобто трохи більше двох місяців тому.

Інформацію про відключення підтвердили в технічній підтримці Huawei.

Там порадили знайти альтернативні способи оплати – наприклад, за номером телефону.

На жаль, у нас можуть виникнути труднощі з платежами, в тому числі з картками "Мир". Ми вже працюємо над розв'язанням цього питання, на жаль, сьогодні оплата банківськими картками недоступна,

– кажуть у Huawei.

Причину таких "труднощів" не називають. Цілком імовірно, що це банальний збій і компанія не приєднувалася до санкцій, як може здатися на перший погляд.

Цілком імовірно, що проблеми виникли внаслідок того, що компанія видалила деякі додатки російських банків, що потрапили під санкції, з AppGallery.