Huawei та Apple видалили зі свого магазину додатки російських банків, які потрапили під санкції

Компанія Huawei прибрала з магазину AppGallery додатки російських банків, які потрапили під санкції США. Китайська компанія також відключила підтримку російських банківських карт системи "Мир". Apple теж видалила усі додатки російського "Сбербанку."

Зараз у магазині програм Huawei AppGallery вже не можна знайти додатки "ВТБ Онлайн", "Промзв'язокбанк" та "Відкриття". Компанії Google та Apple прибрали ці програми зі своїх магазинів ще раніше.

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Водночас програми банків "Альфа-Банк" та "Сбербанк" поки що працюють і доступні для завантаження.

Платформи позбуваються російських додатків

Цікаво, що китайська компанія Huawei перебуває під санкціями США з 2020 року, через що вона ледь не вилетіла з ринку смартфонів, на якому була одним із лідерів.

Раніше компанії Sensor Tower провела дослідження, яке показало, що після початку війни в Україні з російського розділу лише в одному App Store було видалено понад 7 000 застосунків для iPhone та iPad.

Крім того, Apple видалили зі свого магазину низку додатків російського "Сбербанку". Так, з AppStore зникли наступні додатки:

"Сбербанк Онлайн",

"СберБізнес",

"СберІнвестор X",

"Сбербанк Інвестор",

"Сбербанк Інкасація",

"СберKids",

"СберСпасибо",

"Акціонер Сбера".

Компанії закривають свої додатки для Росії

Свої програми зробили недоступними для росіян такі бренди, як Coca-Cola та H&M. Спортивні асоціації теж не пасуть задніх, офіційні програми NFL, NBA, WWE, а також каналів Eurosport недоступні у магазинах додатків для росіян. Приєдналися до видалення своїх застосунків і розробники мобільних ігор серед яких Zynga, Supercell, Take-Two (Rockstar Games) та інші.

Фінська студія Supercell, що належить китайській Tencent, оголосила про свій відхід з російського та білоруського ринків 9 березня – з App Store зникли Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale та Hay Day.